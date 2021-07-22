Режиссера церемонии открытия Олимпиады уволили за шутки о Холокосте

"Выяснилось, что в прошлом во время своих выступлений Кобаяси насмехался над трагическим эпизодом истории", - пояснила решение организационного комитета Олимпийских игр в Токио его глава Сэйко Хасимото. Она добавила, что Кобаяси извинился за свои слова и подал в отставку по собственному желанию. "Как отметили многие, мои высказывания были действительно совершенно неуместными. Я раскаиваюсь и приношу глубочайшие извинения", - процитировала Хасимото заявление режиссера.