Россия пожаловалась в ЕСПЧ на Украину
Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на другое государство - на Украину, пишет "Медуза" со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.
Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на другое государство - на Украину, пишет "Медуза" со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.
"Российская Федерация обратилась в Европейский Суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - заявили в Генпрокуратуре РФ.
В жалобе Москва привела нарушения, ответственность за которые, по мнению России, несет Киев.
Среди них - крушение рейса MH17 "вследствие незакрытия воздушного пространства над зоной боевых действий", гибель мирных жителей во время событий 2014 года в Киеве, Одессе и на Донбассе, а также подавление свободы слова, водяная блокада Крыма и дискриминация русскоговорящего населения.
"Обращение призвано привлечь внимание европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины", - сказали в Генпрокуратуре.
Как отмечает "Интерфакс", большую часть жалоб в ЕСПЧ подают отдельные лица, группы людей компаний или НПО, но жалобы могут подавать и государства. Эта возможность предусмотрена статьей 33 Европейской конвенции о правах человека, в которой говорится, что любая сторона может передать в суд жалобу на любое предполагаемое нарушение положений Конвенции и Протоколов, допущенные другой страной.