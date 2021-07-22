Россия пожаловалась в ЕСПЧ на Украину

"Российская Федерация обратилась в Европейский Суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - заявили в Генпрокуратуре РФ.

В жалобе Москва привела нарушения, ответственность за которые, по мнению России, несет Киев.

Среди них - крушение рейса MH17 "вследствие незакрытия воздушного пространства над зоной боевых действий", гибель мирных жителей во время событий 2014 года в Киеве, Одессе и на Донбассе, а также подавление свободы слова, водяная блокада Крыма и дискриминация русскоговорящего населения.

"Обращение призвано привлечь внимание европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины", - сказали в Генпрокуратуре.