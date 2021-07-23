"Можно прийти домой и через несколько часов умереть". Нахлебаться воды - тоже опасно

Нахлебаться воды - насколько опасно?

Это жизненно опасно и относится к абсолютно любому человеку, который нахлебался воды и чуть не утонул. "Если в легких вместо воздуха вода, то вода высасывает кровь в себя и из-за разницы химических составов получается отек и воспаление легких. И может наступить смерть. И это наступает спустя какое-то время", - отметил Павел Муранс, пловец, тренер по плаванию и представитель общества Peldēt droši, в программе "Кто вам платит?".

Он также подчеркнул, что человеку самому может казаться, что все в порядке и ему не нужна скорая, однако

"можно просто прийти домой и через несколько часов умереть".

Павел говорит: в бассейнах спасателей всегда учат тому, что человеку, который тонул, нужно вызывать скорую. Даже несмотря на его возражения.

"А дальше человек сам подписывает бумагу, если отказывается от помощи скорой. Но это очень большая ошибка. После такого случая стоит проехаться в больницу и провериться", - подчеркнул пловец.

Если человек не отказался от госпитализации, медики увидят риск?

По словам медика Геннадия Русанова, проворонить возможный отек легких - невозможно.

"В любом лечебном учреждении есть стандартный протокол, как вести лечение такого пациента", - отметил врач, добавив, что в больнице всегда проведут все обследования и анализы, включая рентген легких.

"Если были реанимационные мероприятия - это 100% госпитализация. Если человек наглотался воды, то мы всегда предлагаем ему госпитализацию и всегда госпитализируем", - сказал Геннадий Русанов.

Вниманию родителей! Надувные игрушки - средство для спасения?

"Любые надувные вещи нужно рассматривать как игрушки, с которыми ребенка можно отпускать в воду, где он может доставать ногами до дна. Потому что любое [из надувных игрушек] может на горячем солнце лопнуть, проткнуться и выпустить воздух. Те же самые нарукавники могут соскользнуть с рук. Надувные жилеты, которые как [настоящие спасательные] жилеты, у них нет ленты, которая надевается между ног, чтобы ребенок не выскользнул. Точно так же надувной круг - ребенок поднимает руки и выскальзывает из него. Опасностей и рисков очень много. И на них на всех написано предупреждение, что это не средство спасения и не предохраняет от утопления. Единственное, что может помочь - это пенопластовый жилет, не надуваемый, с лентой, которая продевается между ног, чтобы ребенок не выскользнул из этого жилета", - ответил на вопрос пловец Павел Муранс.

Если вдруг случилась непредвиденная ситуация и вы стали свидетелем утопления, важно знать, как правильно оказать первую помощь.