Минюст подал иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов

Как сообщил заместитель председателя БАЖ Борис Горецкий, организация намерена "до конца сражаться" за свой официальный статус. "Очевидно, что это брутальная расправа над организацией", - заявил он.

По словам Горецкого, Минюст не уведомил БАЖ официально о намерении ликвидировать организацию. Также он подчеркнул, что офис БАЖ все еще опечатан и организация не может устранить нарушения, поскольку у нее нет доступа даже к уставным документам и печати, о чем БАЖ проинформировала Минюст.

Если общественное объединение ликвидируют, БАЖ намерена продолжать работу - "защищать себя и заниматься защитой коллег", отметил Горецкий.

"БАЖ - это не только юридический адрес и регистрация, а 25 лет успешной работы, которая продолжается. Это более 1300 медийщиков, которые остаются в БАЖ несмотря на давление. Уверены, наше сообщество никуда не денется", - сказал представитель ассоциации.