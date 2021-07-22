Чт, 22.07.2021
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Евгений Чичваркин, российский бизнесмен о Латвии

Минюст подал иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов

Компьютер. ФОТО: Dominic Lipinski/PA Wire/PA Images

Министерство юстиции подало в Верховный суд исковое заявление о ликвидации общественного объединения "Белорусская ассоциация журналистов" (БАЖ) в связи с "непринятием мер по устранению нарушений и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства", сообщают Naviny.by.

Как сообщил заместитель председателя БАЖ Борис Горецкий, организация намерена "до конца сражаться" за свой официальный статус. "Очевидно, что это брутальная расправа над организацией", - заявил он.

По словам Горецкого, Минюст не уведомил БАЖ официально о намерении ликвидировать организацию. Также он подчеркнул, что офис БАЖ все еще опечатан и организация не может устранить нарушения, поскольку у нее нет доступа даже к уставным документам и печати, о чем БАЖ проинформировала Минюст.

Если общественное объединение ликвидируют, БАЖ намерена продолжать работу - "защищать себя и заниматься защитой коллег", отметил Горецкий.

"БАЖ - это не только юридический адрес и регистрация, а 25 лет успешной работы, которая продолжается. Это более 1300 медийщиков, которые остаются в БАЖ несмотря на давление. Уверены, наше сообщество никуда не денется", - сказал представитель ассоциации.

Белорусская ассоциация журналистов - официально зарегистрированная организация, член Международной федерации журналистов.


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