Факты о латвийских атлетах, которые примут участие в Олимпиаде-2020

Впервые Латвия на Олимпиаде будет представлена в таких видах спорта как карате и баскетбол 3х3. Кстати, именно этот вид спорта - одна из главных надежд Латвии на олимпийскую медаль.

Помимо этого наша команда будет представлена в лёгкой атлетике, велоспорте, плавании, пляжном волейболе, тяжёлой атлетике, борьбе, дзюдо, стрельбе, гребле и теннисе.

Средний возраст команды - 28,03 года. Это чуть выше, чем на предыдущих Играх в Рио (26,4 года). Самым опытным спортсменом в составе нашей сборной является 36-летний пляжный волейболист Мартиньш Плявиньш, а самой юной - 18-летняя пловчиха Иева Малюк.

Команда может гордиться высокими парнями, среди которых баскетболисты Агнис Чаварс, Карлис Ласманис и пляжный волейболист Эдгар Точс (все 196 см). Самой низкой в составе нашей команды является BMX райдер Винета Петерсоне (163 см), самым тяжёлым - штангист Артур Плесниекс (109 кг), а самой лёгкой - пловчиха Иева Малюк (59 кг).

Для 72% наших атлетов предстоящие Игры станут первыми в карьере, а самым опытным можно назвать дзюдоиста Евгения Бородавко, который примет участие в четвёртой Олимпиаде. Трижды в Олимпийских играх принимали участие борец Анастасия Григорьева, копьеметательница Мадара Паламейка, пляжный волейболист Мартиньш Плявиньш и тяжелоатлет Артур Плесниекс.

Для теннисистки Алёны Остапенко, велогонщика Тома Скуйиньша, легкоатлета Арниса Румбениекса и копьеметателей Лины Музе и Роланда Штробиндера эти Игры станут вторыми в карьере.

В латвийской команде будет представлено 5 семей:

Копьеметательница Мадара Паламейка с отцом и тренером Гинтом Паламейка

Легкоатлет Арнис Румбениекс с отцом и тренером Айваром Румбениексом

Метательница молота Лаура Игауне с мужем и тренером Ноланом Хилом

Теннисистка Алёна Остапенко с маммой и тренером Еленой Яковлевой

Теннисистка Анастасия Севастова с бойфрендом Роналдом Шмитом

Самым опытным тренером в плане участия в Олимпийских играх является тренер по тяжёлой атлетике Эдуард Андрушкевич, для которого Игры в Токио станут седьмыми. Шесть раз на Олимпиаду ездил тренер по тяжёлой атлетике Виктор Щербатых и пять раз - тренер по лёгкой атлетике Айвар Румбениекс. Для 18 тренеров в составе нашей команды предстоящие Игры станут первыми в карьере.

Первыми на Олимпиаде в Токио будут стартовать наши шоссейные велогонщики и баскетболисты 3х3, которые 24 августа проведут два матча против Польши и Бельгии.

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Теперь немного географии - больше всего наших олимпийцев родом из Риги (11 человек), затем из Вентспилса (4) и по два атлета из Талси, Даугавпилса, Елгавы и Цесиса. По одному спортсмену родом из Кулдиги, Сигулды, Айзкраукле, Смилетене, Лимбажи, Мадоны, Юрмалы и Кекавы.

Пятеро из наших олимпийцев окончили Латвийскую академию спортивной педагогики (LSPA) и трое - Даугавпилсский университет (DU).

Если посмотреть на знаки зодиака, то в нашей команде доминируют Овны и Водолеи (6 человек), а также Близнецы (5). Также в команде есть четыре Льва, три Стрельца и Тельца, двое Весов и Козерогов, а также по одной Деве, Скорпиону и Рыбе. Интересно, что в латвийской команде нет ни одного Рака.