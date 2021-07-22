Фото ⟩ "Никто не может свободно высказываться": оперная дива Элина Гаранча о современной демократии

23 и 24 июля в Латвийском национальном театре состоится концерт всемирно известной латвийской обладательницы меццо-сопрано Элины Гаранчи и композитора Раймонда Паулса "Если бы тебя не было…", который приурочен к 85-летнему юбилею Маэстро. До сих пор, находясь в Латвии, Элина Гаранча была вовлечена в водоворот репетиционных процессов, конференций и интервью. В беседе с бывшим директором Латвийского национального театра Ояром Рубенисом оперная дива открыто объяснила свое отношение к демократии.

"В современной демократии никто не имеет права говорить свободно. Вы либо подвергаетесь цензуре за то, что не находитесь в нужном поле сексуальных меньшинств, либо вы не можете в религиозной сфере быть обидчивыми, или вы не должны говорить или шутить о блондинках, женщинах, мужчинах или без разницы о чем. Вы больше не можете комментировать цвет кожи, этническую принадлежность.

Весь этот контроль над тем, что вы вообще что-то говорите или как вы хотите выразиться, убивает информацию, которую вы вообще хотите донести. Сейчас самое важное - это то, что ты это сказал, а не то, что конкретно.

Мне кажется, что это направление, в котором мы все лишены права голоса, мы как стадо овец, которым просто дают направление - ни шагу направо или налево, мы все это терпим без провокаций. Конечно, надо смотреть, в какой ситуации, какими выражениями, не следует оскорблять, но я имею право отстаивать свое мнение и говорить то, что думаю.

Не следует быть грубияном, не нужно плевать человеку в лицо и намеренно его оскорблять, но я имею право отстаивать свое мнение и сказать, с чем я не согласна.

И я не антисексуальна, не антиполитична или что-то еще. Не гомофоб, не розовая, не голубая, не фиолетовая - никакая, это просто мое мнение. Ну, очевидно, человеку тоже нужно понимать, в какой момент он должен дистанцироваться и сказать - ты имеешь право говорить то, что думаешь", - сказала Гаранча в интервью.