В испанский анклав Мелилья через шестиметровый забор приникли более 200 нелегальных мигрантов
Более 200 нелегальных мигрантов утром в четверг проникли на территорию принадлежащего Испании анклава Мелилья, пишет Reuters.
Более 200 нелегальных мигрантов утром в четверг проникли на территорию принадлежащего Испании анклава Мелилья, пишет Reuters.
Всего через шестиметровый забор, используя крюки, пытались перебраться более 300 мигрантов, и 238 из них это удалось.
В попытках остановить это легкие ранения получили трое полицейских.
Принадлежащие Испании анклавы Мелия и Сеута на средиземноморском побережье Северной Африки постоянно используются африканскими иммигрантами для незаконного проникновения в ЕС.
В мае, когда власти Марокко на пару дней, похоже, ослабили контроль, в Сеуту и Мелилью проникли примерно 8000 нелегальных мигрантов. Испании пришлось направить туда армию и дополнительные силы полиции.
Галерея: Нелегальные мигранты в Мелилье