Чт, 22.07.2021
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Мартиньш Тронс, "Крестьянский сейм"

В испанский анклав Мелилья через шестиметровый забор приникли более 200 нелегальных мигрантов

ФОТО: EPA/PAQUI SANCHEZ

Более 200 нелегальных мигрантов утром в четверг проникли на территорию принадлежащего Испании анклава Мелилья, пишет Reuters.

Всего через шестиметровый забор, используя крюки, пытались перебраться более 300 мигрантов, и 238 из них это удалось.

В попытках остановить это легкие ранения получили трое полицейских.

Принадлежащие Испании анклавы Мелия и Сеута на средиземноморском побережье Северной Африки постоянно используются африканскими иммигрантами для незаконного проникновения в ЕС.

В мае, когда власти Марокко на пару дней, похоже, ослабили контроль, в Сеуту и Мелилью проникли примерно 8000 нелегальных мигрантов. Испании пришлось направить туда армию и дополнительные силы полиции.

Галерея: Нелегальные мигранты в Мелилье


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