В испанский анклав Мелилья через шестиметровый забор приникли более 200 нелегальных мигрантов

Всего через шестиметровый забор, используя крюки, пытались перебраться более 300 мигрантов, и 238 из них это удалось.

В попытках остановить это легкие ранения получили трое полицейских.

Принадлежащие Испании анклавы Мелия и Сеута на средиземноморском побережье Северной Африки постоянно используются африканскими иммигрантами для незаконного проникновения в ЕС.

В мае, когда власти Марокко на пару дней, похоже, ослабили контроль, в Сеуту и Мелилью проникли примерно 8000 нелегальных мигрантов. Испании пришлось направить туда армию и дополнительные силы полиции.