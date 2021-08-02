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Вас не оставляет мысль – жизнь была бы такой прекрасной, если бы не выпадали волосы, если бы не было такой лысины? Вы хотели бы, чтобы ваши волосы были гораздо более густыми, красивыми, чтобы снова легким движением руки можно было провести по здоровым волосам, уверенно откинуть голову назад? Независимо от того, являетесь ли вы серьезным предпринимателем, городским денди или зажиточным хозяином в деревне, хотеть красивые волосы никому не запрещается.

Выпадение волос – это нормальный физиологический процесс, если в день выпадает около 70–90 волос, все в полном порядке. Однако если волосы внезапно начинают выпадать в большом объеме или со временем выпали и не восстанавливаются, это может существенно повлиять на качество жизни.

Во всем мире за сохранение и восстановление волос борются миллионы человек, и есть много причин, по которым выпадают волосы – чаще всего это андрогенная алопеция или генетически унаследованное выпадение волос: такое выпадение волос связано с наследственной чувствительностью волосяных фолликулов к дигидротестостерону. В волосяных фолликулах, чувствительных к этому гормону, стержни волос начинают уменьшаться в диаметре, пока не выпадут окончательно. Визуально у мужчин это проявляется как миниатюризация волос в передней (фронтальной) и затылочной (vertex) зоне, а у женщин чаще всего по средней линии волос.

Чаще всего выпадение волос происходит достаточно постепенно, на протяжении нескольких месяцев и лет, но зачастую оно может быть и резким. Обычно люди в какой-то момент замечают, что волосы стали более редкими, и сквозь них видна кожа головы. Андрогенная алопеция может начаться уже в подростковом возрасте, но с годами риск возрастает. Более чем у 50 % мужчин в возрасте 50 лет уже наблюдается андрогенное выпадение волос различной степени, у женщин оно чаще всего начинается с наступлением менопаузы.

Своевременно начав лечить эту алопецию различными медикаментами для местного применения и приема внутрь, а также различными дополнительными методами лечения, можно задержать или даже частично восстановить прежнюю густоту волос, сложнее это сделать на прогрессирующих стадиях. Следует только помнить, что лечение андрогенной алопеции длится всю жизнь, при его прекращении волосы снова начинают постепенно выпадать.

Мы знаем, что мода на волосы меняется, тенденции тоже – одно время мужчинам приходилось стыдиться лысины, но со временем мужчину без волос воспринимаются практически как символ мужественности. Как бы там ни было, каждому рекомендуется руководствоваться своими ощущениями и взглядом, поскольку возможности современной медицины позволяют устранить облысение – с помощью пересадки или трансплантации волос.

В каких случаях выбрать трансплантацию волос?

Трансплантация волос может быть хорошим решением в случаях, когда со лба отодвинулась линия волос, если волосы стали очень редкими, и хорошо видна кожа головы, а также в случае частичного облысения. В случае полного облысения трансплантация волос невозможна, поскольку не сохранилась донорская зона, из которой берут волосы для пересадки.

Борода, усы, брови – снова выразительные

Пересадку можно сделать не только для волос на голове, но и для бороды, зоны усов и бровей. Рубцы, ожоги, отдельные заболевания могут повредить эстетический вид этих зон лица и вызвать большой дискомфорт. Нет необходимости смиряться с ним, поскольку это можно исправить уже сейчас.

Как происходит трансплантация?

В «Veselības centrs 4» используется метод пересадки волос FUE. При его применении волосы пересаживают в виде графтов (по 1–4 волоса) – так обеспечивается естественная густота отросших волос в пересаженной зоне. Из донорской зоны клиента (затылок, бока головы), используя микрохирургическое оборудование или моторизированное оборудование, отделяют волосяные фолликулы, предназначенные для пересадки. После получения волосяных фолликул в донорской зоне остаются небольшие круглые шрамы, которые со временем становятся практически незаметными, когда волосы отрастают и закрывают обработанную зону.

Специалисты «Veselības centrs 4» используют как ручной, так и моторизированный метод получения графтов, специализируясь на ручном FUE, поскольку д-р Илзе Рунце занимается этим методом уже 8 лет:

ручной метод – 100 % гарантия приживления, необходим высококвалифицированный и опытный хирург, более комфортен для пациента, более щадящий и гораздо менее травматичный метод для донорской зоны, после ручного FUE в случае необходимости возможна повторная процедура.

моторизированный метод – немного более короткое время процедуры, менее комфортная процедура для пациента, более травматична для донорской зоны, гарантия приживления в процентном отношении меньше.

Продолжительность процедуры зависит от количества пересаживаемых фолликул – процедуру можно разделить на несколько сессий. Микро-надрезы, в которые помещают пересаженные графты, заживают в течение нескольких дней и полностью исчезают.

Продолжительность стандартной операции: 8 часов (с перерывами, перерыв на обед)

8 часов (с перерывами, перерыв на обед) Анестезия: местная

местная Стоимость: от 1000 Eur

от 1000 Eur Результат: первые результаты после процедуры видны в течение 4–6 месяцев. Пересаженные волосы полностью отрастают приблизительно в течение года и больше не выпадают.

первые результаты после процедуры видны в течение 4–6 месяцев. Пересаженные волосы полностью отрастают приблизительно в течение года и больше не выпадают. Возвращение к ежедневной жизни: на следующий день после операции

на следующий день после операции Физическая активность: в течение двух недель после процедуры следует избегать повышенной физической нагрузки

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