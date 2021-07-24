Сб, 24.07.2021
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Константин Андреев, молекулярный биолог

БПЦ на страже общественного порядка ⟩ Лукашенко помогает церкви вычищать священников, поддерживающих протесты

Георгий Рой, снятый с поста настоятеля Покровского собора в Гродно. Он открыто осуждал насилие против граждан. ФОТО: hrodna.life

Последние несколько месяцев в Белорусской православной церкви (БПЦ) идут массовые перестановки. 19 июля 2021 года трое белорусских священников были вынуждены покинуть свои посты. 

Георгий Рой больше не настоятель Покровского собора. Николай Гайдук больше не настоятель Никольского храма, а Анатолий Ненартович больше не секретарь Гродненской епархии. Все три священника ранее выступали против насилия над гражданами, которое происходило в Беларуси после выборов 2020 года и продолжается сегодня.

9 июня 2021 года в Москве срочно собирался Синод Русской православной церкви, чтобы рассмотреть вопрос архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия (БПЦ имеет статус экзархата, то есть подразделения Русской православной церкви на территории республики, и такого рода решения принимаются в Москве). В результате иерарх был "отправлен в отставку по состоянию здоровья". После президентских выборов архиепископ Артемий стал одним из немногих иерархов Белорусской православной церкви, кто открыто высказался о происходящем в Беларуси: "Мы не говорим, какая там политика, какой политик, какая власть. Мы говорим о том, что совершается беззаконие. Наши люди просто звереют и терзают своих же братьев", - заявил он.

После архиепископа БПЦ попрощалась со своим пресс-секретарем, вторым за последний год. Предыдущий также был уволен за публичное порицание насилия в отношении собственных граждан.

Все эти перестановки не были бы возможны, если бы в жизнь церкви не вмешивался лично Александр Лукашенко, который считает церковь, в частности, православную, "основной скрепой государства".

Хотя в Беларуси есть и католики, и протестанты, страна эта преимущественно православная. Опрос, проведенный в 2015 году Pew Research Center, показал, что православными считают себя 73% белорусов. При этом православная церковь, к тому же зависимая от Москвы, обычно не высказывалась против политики действующей власти. Тем неожиданнее стало обращение Синода БПЦ от 15 августа 2020 года, которое он выпустил в разгар протестов после президентских выборов. Синод призывал прекратить противостояние и говорил о "категорическом" осуждении "насилия, пыток, унижений, безосновательных задержаний, экстремизма во всех его формах и проявлениях, лжи и вероломства". Тогдашний митрополит БПЦ Павел не высказал поддержку Лукашенко, и его место довольно быстро, уже 25 августа 2021 года, занял митрополит Вениамин, который в ответ на просьбу правозащитников защитить исторический бело-красно-белый флаг, многими сейчас считающийся символом протеста, заявил, что у Христа не было своего флага, а его символами являются крест и икона. Когда же священник БПЦ Владимир Дробышевский отсидел 25 суток за участие в акциях протеста, его наказали, лишив права ношения священнических одежд и наперсного креста.

Вениамин также присоединился к лояльным Лукашенко представителям общественности и принял участие в обсуждении проекта новой Конституции страны, предложив внести в определение семьи формулировку "союз между мужчиной и женщиной", как в обновленной российской Конституции.

А вот к просьбам о сострадании, например, к политзаключенному Игорю Лосику, за которого во время его голодовки просили автор популярного YouTube-канала "Батюшка ответит", священник, миссионер и блогер Александр Кухта и объявивший голодовку в поддержку Лосика священник Владислав Богомольников, митрополит оказался глух.

Нынешняя позиция митрополита Вениамина грозит снижением доверия населения к самому институту. Еще два года назад церкви доверяло 66,8% белорусов. А вот доверие со стороны белорусских властей митрополит уже заслужил. 25 июня 2021 года Лукашенко посетил Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь, встретился там с митрополитом и сказал: "И у нас среди православных были определенные шатания, с которыми на сегодняшний день и владыка, и Православная церковь справились". Иными словами, миссия церкви по Лукашенко состоит в поддержании общественного порядка. Митрополит Вениамин, впрочем, не возражал.


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