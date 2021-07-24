БПЦ на страже общественного порядка ⟩ Лукашенко помогает церкви вычищать священников, поддерживающих протесты

Георгий Рой больше не настоятель Покровского собора. Николай Гайдук больше не настоятель Никольского храма, а Анатолий Ненартович больше не секретарь Гродненской епархии. Все три священника ранее выступали против насилия над гражданами, которое происходило в Беларуси после выборов 2020 года и продолжается сегодня.

9 июня 2021 года в Москве срочно собирался Синод Русской православной церкви, чтобы рассмотреть вопрос архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия (БПЦ имеет статус экзархата, то есть подразделения Русской православной церкви на территории республики, и такого рода решения принимаются в Москве). В результате иерарх был "отправлен в отставку по состоянию здоровья". После президентских выборов архиепископ Артемий стал одним из немногих иерархов Белорусской православной церкви, кто открыто высказался о происходящем в Беларуси: "Мы не говорим, какая там политика, какой политик, какая власть. Мы говорим о том, что совершается беззаконие. Наши люди просто звереют и терзают своих же братьев", - заявил он.

После архиепископа БПЦ попрощалась со своим пресс-секретарем, вторым за последний год. Предыдущий также был уволен за публичное порицание насилия в отношении собственных граждан.

Все эти перестановки не были бы возможны, если бы в жизнь церкви не вмешивался лично Александр Лукашенко, который считает церковь, в частности, православную, "основной скрепой государства".

Хотя в Беларуси есть и католики, и протестанты, страна эта преимущественно православная. Опрос, проведенный в 2015 году Pew Research Center, показал, что православными считают себя 73% белорусов. При этом православная церковь, к тому же зависимая от Москвы, обычно не высказывалась против политики действующей власти. Тем неожиданнее стало обращение Синода БПЦ от 15 августа 2020 года, которое он выпустил в разгар протестов после президентских выборов. Синод призывал прекратить противостояние и говорил о "категорическом" осуждении "насилия, пыток, унижений, безосновательных задержаний, экстремизма во всех его формах и проявлениях, лжи и вероломства". Тогдашний митрополит БПЦ Павел не высказал поддержку Лукашенко, и его место довольно быстро, уже 25 августа 2021 года, занял митрополит Вениамин, который в ответ на просьбу правозащитников защитить исторический бело-красно-белый флаг, многими сейчас считающийся символом протеста, заявил, что у Христа не было своего флага, а его символами являются крест и икона. Когда же священник БПЦ Владимир Дробышевский отсидел 25 суток за участие в акциях протеста, его наказали, лишив права ношения священнических одежд и наперсного креста.

Вениамин также присоединился к лояльным Лукашенко представителям общественности и принял участие в обсуждении проекта новой Конституции страны, предложив внести в определение семьи формулировку "союз между мужчиной и женщиной", как в обновленной российской Конституции.

А вот к просьбам о сострадании, например, к политзаключенному Игорю Лосику, за которого во время его голодовки просили автор популярного YouTube-канала "Батюшка ответит", священник, миссионер и блогер Александр Кухта и объявивший голодовку в поддержку Лосика священник Владислав Богомольников, митрополит оказался глух.