Видео ⟩ В Елгаве маленький ребенок без присмотра стоял у открытого окна. Полиция выясняет причины

На этот раз ребенку повезло, но, чтобы предотвратить потенциально угрозу с трагическим концом, полиция готова поговорить с опекунами ребенка.

На четвертом этаже у окна стоит ребенок - пару дней назад это видели несколько человек, живущих в Елгаве на улице Аспазияс.

Еще до приезда полиции мальчик уже слез с окна и спустился по правильной стороне подоконника. После инцидента сотрудники правоохранительных органов хотели встретиться с родителями ребенка и поговорить. Вместо этого им удалось связаться лишь с бабушкой, которую долгое время оставляли с детьми двух, четырех и восьми лет.

"Инспекторы полиции не обнаружили на месте происшествия маленького ребенка у окна без присмотра родителей. Дверь квартиры никто не открывал. Связавшись с хозяйкой квартиры по телефону, она объяснила, что взяла на себя заботу о трех маленьких детях своей дочери во время ее отсутствия и в настоящее время не находится в квартире.

Об инциденте сообщила группа по предупреждению преступности несовершеннолетних Елгавской городской полиции, которая будет действовать в пределах своей компетенции", - пояснила представитель елгавской полиции Сандра Матулена.

Бабушку, которой оставили троих детей, пока родители работают, точно нельзя назвать типичной старушкой. У женщины полно сил и энергии, но все же, возможно, трое детей - это слишком большая нагрузка.

"С семьей все в порядке. На этими детьми присматривает только бабушка. Трое внуков. Родители, дочь, кажется, работает. Я этого не знаю. Насколько я понимаю, у ее есть машина. Она везде катается. Но в целом она очень хорошо присматривает за детьми. Это благополучная семья. О таком случае слышу впервые и ничего плохого об этой семье сказать не могу" , - рассказала соседка.

Как и полиции, так и команде передачи Degpunktā застать бабушку дома не удалось. Однако дверь открывали дети, которые, кажется, стали немного осторожнее после случившегося.

Полицейские еще раз напоминают и призывают повнимательнее присматривать за детьми не только дома, но и в общественных местах отдыха, парках, скверах и купальных зонах.