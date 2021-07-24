Фото ⟩ Солист Savage Garden, Рики Мартин и Элтон Джон: самые крепкие гей-браки западных звезд

Элтон Джон и Дэвид Ферниш

Британский певец Элтон Джон совершил каминг-аут в 1976 году. Тогда музыкант лишь признался, что он бисексуален. После этого артист все еще продолжал строить отношения с женщинами и даже женился на Ренате Блауэл. Но через 4 года они развелись. После развода он признал, что является гомосексуалистом.

Этот момент его жизни совпал с творческим кризисом. Тогда Элтон Джон увлекся алкоголем и наркотиками, но в 1993 году он встретился с Дэвидом Фернишем и влюбился. Постепенно музыкант избавился от вредных привычек.

Джон и Ферниш одни из первых смогли зарегистрировать свои однополые отношения. Произошло это в 2005 году. Их свадьба была шикарной, на 700 гостей. После они прибегли к услугам суррогатного материнства и у них появилось два сына.

Даррен Хейз и Ричард Каллен

В пик своей популярности солист группы Savage Garden уже был женат на визажисте Коби Тейлор. Пара развелась и бракоразводный процесс был долгим. Даррен долго переживал происходящее.

Позже он встретил Ричарда Каллена, с которым после встречался 9 лет. В 2013 году они решили узаконить свои отношения. Сейчас они живут в Лондоне. Супруги думают над тем, чтобы завести ребенка.

Рики Мартин и Джван Йосеф

Рики Мартин долгое время был кумиром сотен тысяч женщин по всему миру. В 2010 году певец сделал публичное признание и сообщил, что ему нравится мужчины.