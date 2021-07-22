Covid-19: Латвия занимает 22-е место в Европе по заболеваемости

На прошлой неделе Латвия занимала 16-е место по двухнедельному кумулятивному показателю заболеваемости Covid-19, а еще в середине июня в стране была самая высокая заболеваемость в ЕС.

Анализ ECDC ситуации за предыдущие две недели (с 5 по 18 июля) показывает, что кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Латвии снизился до 27,7 случая.

Самый высокий уровень заболеваемости среди стран ЕС и EEZ в настоящее время зарегистрирован на Кипре - 1 483,6 случая на 100 000 населения, за ним следуют Нидерланды и Испания - более 600 случаев. Самый низкий уровень заболеваемости в Польше - 3,1 случая на 100 000 населения.

По данным ECDC, в Эстонии двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости коронавирусом на 100 000 человек вырос до 50,79 случая за последние две недели, а в Литве - до 34,5 случая.

В Латвии уровень 14-дневной смертности с диагнозом Covid-19 в конце прошлой недели значительно снизился - до 7,86 случая на миллион населения. Однако Латвия по-прежнему входит в пятерку стран ЕС и EEZ с самой высокой смертностью. Только в Румынии, Болгарии, Греции и Португалии за последние две недели была более высокая смертность среди людей, заразившихся Covid-19.

В Литве соответствующий показатель составляет 3,22 случая, а в Эстонии - 0,75 случая.

Латвия вместе с другими странами Балтии находится в зеленой зоне карты предупреждений о поездках ECDC, которая указывает на низкий риск заражения Covid-19.

В зеленой зоне сейчас находится также большинство регионов Европы.