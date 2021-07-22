Фото ⟩ Очень впечатляет! В Балтийском море наблюдались водные столбы

Водные столбы возникают, когда более прохладная масса воздуха поднимается над нагретыми водами Балтийского моря, как это произошло под конец это длинной волны жары.
Теплые воды верхних слоев моря нагревают прохладный воздух, он быстро поднимается, образуется турбулентность, которая при хорошем совпадении превращается в вихрь.
Водные столбы очень впечатляют, но по большей части они не слишком опасны для тех, кто находится на берегу. Когда водяной столб достигает берега, он чаще всего исчезает уже на пляже и в районе дюн, потому что его единственный источник энергии - это теплая водная поверхность.
Это природное явление в Балтийском море давно известно и широко распространено. Например, в начале этого века водные столбы на латвийском побережье, назывались "водяными штанами", и такое название встречается и в научно-популярных публикациях 1930-х годов.
Чаще всего водные столбы образуются в конце лета и в начале осени, но они, как правило, появляются раньше летом и весной, а также поздней осенью, а зимой, когда вода холодная или море даже покрыто льдом вихри не образуются.
Водные столбы могут быть опасны для катеров или яхт в море, особенно маленьких.