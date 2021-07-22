Фото ⟩ Очень впечатляет! В Балтийском море наблюдались водные столбы

Водные столбы возникают, когда более прохладная масса воздуха поднимается над нагретыми водами Балтийского моря, как это произошло под конец это длинной волны жары.

Теплые воды верхних слоев моря нагревают прохладный воздух, он быстро поднимается, образуется турбулентность, которая при хорошем совпадении превращается в вихрь.

Some more photos of today´s waterspouts over Gulf of Finland, seen from Eisma 20.07.2021. Photos: Sirle Sagur pic.twitter.com/sajlOr6T2d — 🇪🇪 Kairo Kiitsak (@kairokiitsak) July 20, 2021

Водные столбы очень впечатляют, но по большей части они не слишком опасны для тех, кто находится на берегу. Когда водяной столб достигает берега, он чаще всего исчезает уже на пляже и в районе дюн, потому что его единственный источник энергии - это теплая водная поверхность.

Это природное явление в Балтийском море давно известно и широко распространено. Например, в начале этого века водные столбы на латвийском побережье, назывались "водяными штанами", и такое название встречается и в научно-популярных публикациях 1930-х годов.

Another waterspout seen over the Gulf of Finland 21:26 EET. This picture has been taken in Kunda by Urmo Vilt. pic.twitter.com/2Pp7L5O57v — 🇪🇪 Kairo Kiitsak (@kairokiitsak) July 20, 2021

Чаще всего водные столбы образуются в конце лета и в начале осени, но они, как правило, появляются раньше летом и весной, а также поздней осенью, а зимой, когда вода холодная или море даже покрыто льдом вихри не образуются.

Водные столбы могут быть опасны для катеров или яхт в море, особенно маленьких.

Waterspouts over the Baltic Sea yesterday 19.07.2021. Photos: Olli Vesanto pic.twitter.com/wuPop9sFBd — 🇪🇪 Kairo Kiitsak (@kairokiitsak) July 20, 2021