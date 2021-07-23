Как жыве Беларусь? ⟩ Внешняя политика должна быть с кулаками. И внутренняя тоже

Позже в проправительственных Telegram-каналах появилось видео якобы этого инцидента с соответствующими комментариями: бегущие фигурки людей, над головой которых гремят автоматные очереди.

Президент страны тоже не поскупился на эпитеты. Как сообщает БЕЛТА, на совещании по приоритетам внешней политики, Александр Лукашенко очень резко высказался по поводу действий литовских пограничников: "Она что, эта женщина и ее детишки, угрозу представляла Литве и Евросоюзу? Нет, она бежала от войны, которую они развязали на Ближнем Востоке, начиная от Алжира и сегодня заканчивая Сирией".

С оружием в руках

А дальше риторика повернула в очень интересную сторону. Белорусский президент посулил Литве и всей Европе чуть ли ни вооруженные бунты мигрантов, которые рвутся вступиться за поруганные честь и достоинство своих соплеменников.

Как пишет БЕЛТА, глава государства предупредил, что подобные действия не могут оставаться без последствий: "Вы знаете, что сегодня на утро происходит? Как только на Ближнем Востоке, в Ираке и других странах, даже Турции, увидели эти кадры, уже КГБ и МВД по моему поручению работают, чтобы не допустить сюда людей, которые рвутся сюда с оружием. "Зачем обидели беременную женщину?" - один вопрос у них. И вы знаете, это радикальные мусульмане".

"И они что, рассчитывают, что я буду держать здесь на границе вооруженных этих иракцев, курдов и других? Не думайте, я их тут держать не буду. Я вас предупреждаю честно и откровенно. Поэтому, прежде чем совершать какие-то шаги, думайте, кто вам противостоит", - добавил президент. И подчеркнул, что коллективный Запад сам виноват в потоке беженцев, ибо "демократию принесли под крылом истребителей".

Александр Лукашенко считает, что потоки нелегальных мигрантов продолжат прибывать в Европу: "То, что люди туда хлынули, - это только начало. Я уже вам сказал: дальше туда пойдут люди вооруженные, чтобы защитить вот таких вот обиженных людей. Если такой человек, прошедший через войну, туда попадет с оружием, не факт, что он будет защищать только беременных женщин, хлынувших с Ближнего Востока и Афганистана. Вы знаете, что там будет твориться".

К слову, на этой неделе А. Лукашенко дал обширное интервью новостному каналу Sky News Arabia: он вещает на Ближней Восток и Северную Африку и охватывает аудиторию примерно в 50 млн. В том числе была поднята и тема миграции. Так что узнаваемость Беларуси в этом регионе возрастет многократно.

Белорусский политолог Юрий Шевцов вообще сулит Литве волну криминальных разборок и передел сфер влияния между местными группировками и залетными гостями: "Пока миграционный кризис в Литве не дал материала для анализа проникновения в эту страну наркопреступности. Но понятно, что это произойдет неизбежно.

Тут вопрос стоит только о том, какая из наркопреступностей станет в Литве доминирующей".

"Сейчас литовцы поиграют в палаточные городки. А с осенними дождями и холодами должны будут срочно переселять несколько тысяч человек в отапливаемые помещения. Скорее всего в Вильнюс. К этому времени у многих беженцев пройдет срок подачи заявлений на документы. И им должны будут дать стабильное жилье и выпускать на улицы. Где-то в ноябре надо ожидать первой войны за контроль над Вильнюсом", - вангует эксперт в своем Facebook.

Оставим это громкое заявление на совести политолога. Понятно, что сейчас в самом разгаре гибридная война и информационные вбросы – одна из важных ее составляющих. Однако некоторые из прибывших беженцев и впрямь не слишком-то любезны с принимающей стороной. Так, недавно литовские СМИ облетело шокирующее интервью с представителями сельской общины, которые кормят мигрантов. Литовцы постарались в меню учесть все особенности менталитета гостей – потчевали их говядиной с овощами, рыбой с рисом, фруктами и прочими вкусняшками. В ответ же, пишет Eadaily.com, со ссылкой на литовские медиа, еду вываливали на землю или в унитазы прямо на глазах поваров, а то и отдавали им обратно термосы с …мочей и экскрементами.

Заслон для нелегалов

Впрочем, на днях президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки к законодательству, которые ограничивают права нелегальных мигрантов. Как сообщает "Настоящее время", поправки сокращают сроки рассмотрения просьбы о предоставлении убежища до десяти дней и лишают соискателей права обжаловать решение суда первой инстанции в апелляционном порядке. Пребывание на пунктах погранконтроля, в транзитных зонах и в местах временного поселения не будет считаться прибытием в Литву, т.е. мигранты не смогут свободно передвигаться по территории страны. Кроме того, проситель убежища может быть задержан на срок до шести месяцев или ограничен в праве покидать место поселения, если он прибыл в результате незаконного пересечения границы Литвы в условиях военного положения или чрезвычайной ситуации.

Защитники прав человека уже раскритиковали документ. Но президент Литвы парировал жестко.

"Принятый сеймом в срочном порядке закон - "дырявый" в смысле прав человека. Однако сейчас опаснее было бы иметь "дырявую" политику в отношении нелегальной миграции.

Сейчас лучше иметь такой закон, чем не иметь никакого регулирования, предусматривающего средства для обуздания экстремальной ситуации на границе Литвы с Беларусью. Это направило бы совершенно неприемлемый сигнал странам происхождения миграции", - цитирует главу страны "Интерфакс Запад".

Гражданское общество прессуют

Тем временем в Беларуси продолжают сурово жучить СМИ и гражданское общество. Telegram-каналы признают экстремистскими просто пачками: за подписку на оные грозят серьезные неприятности. Обыски прошли практически во всех альтернативных СМИ и нелояльных к властям общественных организациях – начиная от "Белсат" и "Радио Свобода" и заканчивая мелкими региональными изданиями.

Покинул Беларусь известный политолог Валерий Карбалевич, который неоднократно давал интервью RUS TVNET.

Как сообщает Zerkalo.io, "Главный редактор "Нашей Нівы" Егор Мартинович остается за решеткой. Следователи решили посадить его в СИЗО. Также под стражей будет руководитель отдела маркетинга и рекламы издания Андрей Скурко. К журналистке "Радыё Свабода" Иннесе Студзинской, которая объявила голодовку, уже шесть дней не может попасть адвокат".

А министерство юстиции подало в Верховный суд исковое заявление о ликвидации общественного объединения "Белорусская ассоциация журналистов" в связи с "непринятием мер по устранению нарушений и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства", - пишет Naviny.by.

Разобравшись с юридическими лицами, силовики начали плотно шерстить и жителей домов, которые позволяли себе поддерживать протесты: вывешивали флаги, делали БЧБ-подсветку, проводили дворовые марши. Как сообщает Еврорадио, в "протестном" доме по улице Дзержинского, 119 в Минске проводят обыски, изымают компьютеры, и, по слухам, выписано чуть ли ни 150 ордеров.

Помощь спешит из-за океана

А пока на родине идет большой "ператрус", Светлана Тихановская весьма продуктивно потрудилась над привлечением внимания международной общественности к проблемам Беларуси: всю неделю демократический лидер работала в США, встречаясь с влиятельными действующими и бывшими политиками - госсекретарем США Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря Викторией Нуланд, советником Госдепартамента США Дереком Шолле, советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, послами или руководители миссий всех стран Евросоюза, сенаторами США, а также легендарной Мадлен Олбрайт.

Отметим, что визитов такого уровня в истории Беларуси еще не было. "Народ Беларуси ждет от США решительных действий – чем сильнее будут меры давления на режим, тем быстрее они достигнут цели.

Америка уже признала Лукашенко нелегитимным, и теперь нужно признать его преступным.

На встрече с Блинкеном я сказала, что мы будем продолжать бороться за свободу Беларуси, с международной поддержкой или без – но солидарность других стран сделает этот путь менее болезненным и более быстрым", - рассказала о ходе визита на высшем уровне Светлана Тихановская.

"Я рада сообщить, что нашими с вами совместными усилиями в Палате представителей США появится белорусский Кокус – это группа американских конгрессменов, которые будут работать по теме Беларуси. Просто сравните – многие страны имеют представительские группы в США десятки лет – а теперь, наконец, и Беларусь получила это признание. И мы работаем, чтобы такая группа появилась и в Сенате. Очень важно, что обе партии, Белый дом, Госдепартамент и Конгресс США едины в своей поддержке белорусов. Так что сейчас наша задача – превратить эту поддержку в конкретные действия. Ведь всё, что мы делаем, – это ради того, чтобы вернуть нам с вами свободный и безопасный дом под названием Беларусь", - заявила демократический лидер.

Светлана Тихановская обратилась к американским партнерам и с весьма конкретными призывами: оказать поддержку белорусским журналистам (включая техническое оснащение, увеличение штата, релокацию), обсудила с главой Agency for Global Media (USAGM) способы обхода блокировок и цензуры (агентство поддерживает проекты позволяющие создавать защищенные зеркала сайтов), предложила перезапустить службу "Голос Америки" в Беларуси, а также создать специальный фонд при USAGM для поддержки новостных медиа. Также она призывает усилить поддержку белорусского гражданского общества и давление на режим, в том числе – через скоординированные с ЕС санкции в отношении конкретных "кошельков" режима и закрытие лазеек для их обхода.

После встречи с С. Тихановской, Джейк Салливан, через свою пресс-службу, распространил заявление, что Белый дом продолжит свои усилия для того, чтобы привлечь режим Александра Лукашенко к ответственности за его действия, в том числе путем введения санкций.

Конституционная реформа

А тем временем в самой Беларуси готовятся к конституционной реформе. На сайте "Круглого стола демократических сил" появились итоговые предложения по белорусской Конституции. Как сообщает РИА Новости, основные постулаты следующие.

Избираться президентом сможет гражданин Беларуси по рождению, не моложе 40 лет (сейчас — 35), постоянно проживавший в стране не менее 20 лет (по действующему законодательству — десять), не имевший иностранного гражданства либо ВНЖ за рубежом: максимум на два срока.

Премьера назначает президент при согласии парламента, однако глава государства не вправе отменять акты кабмина и издавать декреты. Всебелорусское народное собрание станет высшим представительным органом и объединит депутатов, сенаторов, делегатов от местного самоуправления. Оно даже сможет сместить президента – если тот совершит госизмену или другое тяжкое преступление.

А AIF.BY добавляет, что в документе планируется закрепить запрет на финансирование расходов на подготовку и проведение выборов иностранными государствами. Также в проекте указано, что Беларусь стремиться стать нейтральным государством, исключает военную агрессию со своей стороны и может задействовать коллективную оборону для защиты суверенитета и территориальной целостности.

Посольства в Европе не нужны

Существенные реформы ждут и внешнеполитическое ведомство. Еще весной глава страны заявлял, что посольства пора реорганизовать: ибо от загранучреждений в странах ЕС толку, зачастую, пшик. Но на этой неделе красноречивый "батька" просто превзошел сам себя и разнес всех в пух и прах.

"Зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, она не просто отсутствует, она во вред государству", - заявил президент. И подчеркнул, что в трудное для страны время многие вместо того, чтобы встать горой на защиту интересов страны, просто отсиживались и отмалчивались, а то и вообще перешли на сторону мятежников.

"Если в Риге кто-то, мерзавец какой-то, прикоснулся к белорусскому флагу и начал его там рвать, снимать, ну так посол должен выйти и публично, с угрозой, может, для своей собственной жизни набить тому мерзавцу морду, по-мужски говоря. А у нас тишина.

И в МИД тишина, чтобы вы знали (для журналистов говорю), пока президент не топнул ногой", - процитировала речь белорусского президента его пресс-служба.

Так что кадровый состав будет кардинально пересмотрен. И сокращен. По мнению А. Лукашенко, к вопросу надо подходить прагматично: "Если там нужен один посол и помощник, ну оставьте их, снимите им двухкомнатную квартиру и пусть работают. Пойдет (развитие сотрудничества) - добавим". И подчеркнул, что в загранучреждениях должны работать энергичные и активные патриоты, для которых слова "Отечество" и "Независимость" не пустой звук.