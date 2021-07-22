Депутаты Сейма получили щедрые компенсации во время пандемии

Размер компенсации дорожных расходов или аренды квартиры зависит от места жительства - чем дальше живет рижский депутат, тем больше компенсация ему полагается.

Такие компенсации были введены для обеспечения равенства между депутатами Европарламента из регионов и их коллегами из Риги.

В связи с пандемией Covid-19 Сейм долгое время работал удаленно - первое заседание удаленного парламента с использованием платформы e-Saeima состоялось 26 мая прошлого года. В это время парламентариям продолжали выплачивать транспортные и жилищные компенсации. Размер компенсации уменьшился с октября прошлого года, но самая большая компенсация пришлась на август.

В июне этого года самые большие компенсации получили в основном представители оппозиции.

Например, депутат ZZS Янис Вуцанс получил компенсацию в размере 799 евро, его член партии Гундар Даудзе - 739 евро, депутат "Согласия" Янис Кришанс - 771 евро, аналогичные компенсации также получали Владимир Никонов (736 евро) и Янис Тутинс (735 евро).

Вуцанс, Даудзе, Кришанс и Тутинс также получили самые щедрые компенсации в мае - им было выплачено 811 евро, 751 евро, 856 евро и 756 евро соответственно. В мае Мартиньш Штейнс из Attīstība/Par также получил большую компенсацию, ему было выплачено 758 евро.

"Это сделано для того, чтобы депутаты, избранные от регионов, могли участвовать в работе с одинаковой интенсивностью, потому что невозможно проезжать 200 километров в одну и другую сторону каждый день", - пояснил Вуканс. Ситуация может быть иной, потому что есть депутаты, должностные обязанности которых заставляют их больше быть на месте, добавил он.

Депутаты пояснили, что все это время, пока работа ведется удаленно, большая часть из них продолжает приходить в Сейм. Также в заседаниях парламента депутаты в основном участвовали из своих кабинетов в Сейме, но не собирались в одном большом зале, учитывая эпидемиологические ограничения.

Между тем, депутат Jaunā Vienotība Айнар Латковскис отметил:

"Если есть желание кого-то проверить, то в Сейме при входе в каждое из зданий действует пропускная система, где в электронном виде регистрируется, кто приезжает на работу в этот день и в какое время".

Однако не все члены подали заявку на компенсацию, более того, они обычно не получают всю компенсацию, которая им полагается.

Еще один важный аспект заключается в том, что у многих есть договоры аренды квартир, которые нельзя резко расторгнуть, сказал член парламента Андрей Клементьев ("Согласие"):

"Если депутат не использует транспорт, очевидно, что он не будет просить за него компенсации. С квартирами и недвижимостью немного сложнее, потому что договоры заключаются на четыре года, чаще на более длительный срок и ни один домовладелец не позволит депутатам не платить или уехать из квартиры на 3-4 месяца".

Выплата компенсаций также проверяется. Например, в настоящее время ведется судебный процесс по делу, в котором депутат Сейма Алдис Адамович (Jaunā Vienotība) обвиняется в мошенничестве с компенсацией за транспорт и арендную плату за жилье. Адамович не согласен с обвинением.