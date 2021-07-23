В семье Майриса Бриедиса беда: он обратился ко всем неравнодушным

Пожертвования собираются через платформу Ziedot.lv. Согласно указанной там информации, Янису 33 года. Пять лет назад в его голове обнаружили 5-сантиметровое образование, его прооперировали и облучили. Янис выздоровел, и каждый год проходил медицинские обследования, которые не показывали ничего подозрительного.

Три года назад на свадьбе своего друга он встретил свою будущую жену, сестру Майриса Бриедиса Санту, год назад они поженились. В этом году в семье родился первенец, но радость и заботы новой семьи омрачила внезапная болезнь Яниса.

В июне этого года он почувствовал слабость и покалывание в правой руке и ноге. Янис немедленно прошёл обследование в больнице, которое выявило опухоль в голове - анапластическую астроцитому.

Опухоль прооперировали, но из-за тяжелого состояния пациента врачи отказались от дальнейшего лечения.

Яниса выписали из больницы домой под наблюдение семейного врача и специалиста паллиативной помощи.

Ziedot.lv пишет, что Янис всегда был активным, весёлым, добрым и отзывчивым человеком. Он работал на цветочной базе, ежедневно радуя людей красивыми цветами.

Не в силах смириться с тем, что у Яниса нет шансов на лечение в Латвии, семья нашла возможность проконсультироваться и пройти лечение в клинике Hallwang в Германии, где предлагают как дополнительные обследования, так и иммунотерапию.

В настоящее время необходимые затраты на лечение составляют 57 465 евро. Клиника готова принять Яниса, как только будут внесены 80% суммы. Расходы на проезд и проживание оплатит семья, но они не в состоянии покрыть все расходы на лечение, поэтому обратились за помощью ко всем неравнодушным.

Бриедис добавил, что часть денег уже собрана, однако он всё же обращается к своим поклонникам с просьбой помочь Янису вернуться к нормальной жизни в семье, где его ждёт малыш.

"Мы будем очень признательны за вашу помощь, даже за добрые мысли о Янисе! Вместе мы - величайшая сила!" - признался боксёр.