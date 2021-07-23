Выявлено 38 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель подрос до 29,1

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного повысился - с 28,9 случая до 29,1.

Этим летом кумулятивный показатель был самым низким 17 июля - 27,8 случая, но в течение четырех следующих дней постепенно увеличивался.

В среду сделано 7985 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,5%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 138 382 человек. За время пандемии умерли 2549 человек, зараженных коронавирусом.

Количество госпитализированных с Covid-19 сократилось до 50 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

У 41 пациента заболевание средней тяжести, девять пациентов находятся в тяжелом состоянии.