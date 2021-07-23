Пт, 23.07.2021
Меня устраивает, что все спокойно... Цивилизованная полиция, без какой-то вечной драмы. Хотя народ тоже пьет, но не так, как в России Евгений Чичваркин, российский бизнесмен о Латвии
Евгений Чичваркин, российский бизнесмен о Латвии

Италия ужесточает ограничения, обусловленные Covid-19

ФОТО: Francesco Bonino/shutterstock.com

С 6 августа Италия ужесточает ограничения, обусловленные Covid-19, требуя доказательства вакцинации, перенесенной болезни или отрицательного результата теста для посещения таких мест, как тренажерный зал, бассейн или музей.

Правительство Италии, объявившее о решении в четверг вечером, также объявило, что чрезвычайная ситуация будет продлена до конца года.

Ограничения ужесточаются в связи с быстрым ростом случаев заболевания Covid-19, особенно среди молодежи. 

"Дельта-штамм опасен, потому что он быстро распространяется", - сказал премьер-министр Италии Марио Драги. Министр здравоохранения Роберто Сперанца призвал людей вакцинироваться.

С августа новые правила также будут определять, как будут классифицироваться зоны риска: белые, желтые, оранжевые или красные. Вместо двухнедельной кумулятивной заболеваемости Covid-19 определяющим фактором станет степень заполненности больничных палат и отделений интенсивной терапии.

В четверг, 22 июля, органы здравоохранения Италии зарегистрировали более 5050 новых случаев заражения Covid-19 и 15 случаев смерти.

В Италии на сегодняшний день полностью вакцинированы против Covid-19 более 53% из примерно 60 миллионов человек в возрасте старше 12 .


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