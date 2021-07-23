Фото ⟩ Сумасшедший турбо-фолк: как прошел концерт группы Oranžās brīvdienas

Oranžās brīvdienas - это коллектив из Латвии, который исполняет турбо-фолк с элементами ска, регги, метала, рока, диска и других стилей.

Свой путь группа начала в 200 году в Кулдиге, где автор песен Спейс с единомышленниками основал коллектив. Но после первых концертов Oranžās brīvdienas кардинально изменили состав и звучание. Трансформации происходили до 2005 года.