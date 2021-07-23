Фото ⟩ Сумасшедший турбо-фолк: как прошел концерт группы Oranžās brīvdienas
В четверг, 22 июля, центре культуры и искусства Noass выступил коллектив Oranžās brīvdienas.
В четверг, 22 июля, центре культуры и искусства Noass выступил коллектив Oranžās brīvdienas.
Свой путь группа начала в 200 году в Кулдиге, где автор песен Спейс с единомышленниками основал коллектив. Но после первых концертов Oranžās brīvdienas кардинально изменили состав и звучание. Трансформации происходили до 2005 года.
Галерея: концерт группы Oranžās brīvdienas