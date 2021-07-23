Пт, 23.07.2021
Я уверен, что это даст большой стимул сомневающимся, которые еще не вакцинировались, а также тем, кто еще толком не слышал или не понял смысл вакцинации от Covid-19. Андрис Рубинс, президент Латвийско-балтийской ассоциации дерматовенерологов о пособиях в 300 евро
Андрис Рубинс, президент Латвийско-балтийской ассоциации дерматовенерологов о пособиях в 300 евро

Фото ⟩ Сумасшедший турбо-фолк: как прошел концерт группы Oranžās brīvdienas

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В четверг, 22 июля, центре культуры и искусства Noass выступил коллектив Oranžās brīvdienas.

Oranžās brīvdienas - это коллектив из Латвии, который исполняет турбо-фолк с элементами ска, регги, метала, рока, диска и других стилей.

Свой путь группа начала в 200 году в Кулдиге, где автор песен Спейс с единомышленниками основал коллектив. Но после первых концертов Oranžās brīvdienas кардинально изменили состав и звучание. Трансформации происходили до 2005 года. 

Концерты Oranžās brīvdienas  - это всегда позитив, мощь и переполняющая энергия. Это пример такое латвийского турбо-фолка, который обязательно стоит услышать!

Галерея: концерт группы Oranžās brīvdienas


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