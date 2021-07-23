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Возможности современных смарт-устройств в сочетании со способностью существенно облегчать нашу жизнь мотивируют все больше интегрировать их в повседневность. Чтобы в круговороте многочисленных обязанностей и событий удавалось найти минутку и для активного отдыха, каждому пригодится надежный и мудрый ассистент, помогающий все успеть. Существует много разных критериев выбора смарт-часов, однако нередко самыми полезными из них являются показатели мощности и времени работы, чтобы батарея внезапно не разрядилась в самый неподходящий момент.

Невероятная длительность работы от аккумулятора

Смарт-часы стали практически незаменимым помощником, который быстро и эффективно информирует своего владельца о предстоящих событиях, входящих звонках, медицинских показателях, результатах подробного анализа занятий спортом и других важных показателях.

Умные помощники могут быть очень полезны в повседневных делах, однако не все они успевают за активным ритмом жизни владельца. Порой именно длительность работы от аккумулятора препятствует полноценному использованию всех возможностей. Поэтому новые часы Huawei Watch 3 Pro созданы для того, чтобы соответствовать всем требованиям и удивлять еще более умными возможностями и невероятной длительностью работы от аккумулятора.

«Долгое время работы смарт-часов и других цифровых устройств является одним из наибольших вызовов для разработчиков технологий. Huawei Watch 3 Pro созданы с учетом требований самых занятых людей. Рекордная длительность работы – вплоть до трех недель – помогает владельцу смарт-часов не отвлекаться от повседневных обязанностей, чтобы в очередной раз зарядить устройство. А когда время подзарядки все-таки придет, всего десять минут способны обеспечить устройство зарядом на 15 часов работы. Это означает, что при обнаружении разряженной батареи владельцу нужно лишь подключить часы к зарядному устройству, сделать десятиминутную паузу – и можно снова заняться делами при участии умного ассистента», – поясняет руководитель учебных курсов по продукции Huawei в Латвии Александр Екимов (Aleksandrs Jekimovs).

Столь длительное время работы батареи оказалось возможным благодаря улучшенным алгоритмам экономии энергии, способным также обеспечивать мониторинг частоты сердечных сокращений, уровня насыщения крови кислородом и сна в круглосуточном режиме, что делает контроль здоровья еще более доступным и эффективным. Кроме того, мощность аккумулятора является важным фактором для использования в смарт-часах новейших умных технологий и инноваций.

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Новый уровень смарт-устройств

То, что действительно выиграет от длительного времени работы батареи новых смарт-часов, – независимые функции. Зачастую, спеша с одного собрания на другое, удобнее просматривать план на день, бросив взгляд на запястье, что позволяет и быстрее организовать свои дела, и не пропустить важное событие.

«В Huawei Watch 3 Pro используется встроенная технология eSIM, позволяющая владельцу часов совершать и принимать звонки, воспроизводить музыку и скачивать приложения без подключения к смартфону. С помощью этой технологии проще организовать рабочий день и повышается мобильность, поскольку достаточно одного устройства на запястье, которое всегда с собой и способно выполнять все необходимые функции быстро и без дополнительных действий», – рассказывает А. Екимов.

Кроме того, для удобства пользователя доступный в смарт-часах магазин приложений AppGallery обеспечивает владельцу Huawei Watch 3 Pro возможность загружать различные сторонние приложения, например планировщики, музыкальные проигрыватели, приложения для фитнеса и путешествий. Возможности магазина приложений позволяют постоянно расширять набор функций смарт-часов и изменять их в соответствии со своими потребностями, а также дополнять новейшими и самыми популярными цифровыми помощниками.

Но еще более умным пользовательский опыт сделает возможность управлять входящими звонками с помощью жестов. Достаточно сжать ладонь в кулак и расслабить ее, чтобы позвонить коллеге, или повернуть ладонь ребром, чтобы выключить сигнал входящего звонка. Это позволяет владельцу часов не только быстро ответить на важный звонок, но и в случае необходимости удобно и быстро выключить сигнал звонка, чтобы не мешать окружающим во время собрания или другого важного мероприятия.

ФОТО: Пресс-фото

Устойчивый дизайн, создающий престижный образ

Высокую производительность и умные функции смарт-часов дополняет подходящий дизайн, который, как и встроенные в устройство технологии, разработан для того, чтобы обеспечивать владельцу удобный и осмысленный пользовательский опыт. Каждая деталь изготовлена из высококачественных материалов, чтобы продлить срок службы смарт-часов, и продумана, чтобы выполнять функции, соответствующие требованиям владельца.

«Титановая рама и особо прочное сапфировое стекло придают владельцу Huawei Watch 3 Pro профессиональный вид на протяжении всего дня. А экран AMOLED с высоким разрешением и размером 1,43 дюйма еще больше облегчает управление функциями. Каждая деталь тщательно продумана, поэтому в боковой части часов установлен полностью поворачиваемый выключатель, с помощью которого еще удобнее просматривать функции на экране и настройки громкости», – поясняет А. Екимов.

ФОТО: Пресс-фото

Интерфейс экрана часов тоже изменился и предлагает широкий ассортимент предустановленных фоновых рисунков, включая анимационные, освежающие внешний вид устройства. А более творческим умам определенно понравится возможность создавать собственный дизайн, используя как фотоснимки, так и 5-секундные видеоклипы, придающие устройству уникальность и индивидуальность, чтобы наполнить каждый момент пользования приятными ощущениями.