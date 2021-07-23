Пт, 23.07.2021
Тест на антитела, которым очень увлекаются в России, здесь, в США, практически никто не делает. Страховка его не покрывает - в отличие от тестирования на сам вирус или прививки. Константин Андреев, молекулярный биолог
Константин Андреев, молекулярный биолог

Российская гандболистка показала татуировку в честь победы на Олимпиаде

Российская гандболистка Анна Сень в своём Instagram показала татуировку, сделанную в честь победы на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

"Сегодня открытие Олимпийских игр в Токио. Однажды мы взяли золото на Олимпиаде. После чего на моём теле появилось памятное и очень значимое тату, напоминающее о победе. Совсем скоро мы начнём творить новую историю, держите за нас кулачки и болейте всем сердцем и душой", - подписала снимок Сень.

В финале летних Олимпийских игр 2016 года женская сборная России по гандболу победила национальную команду Франции со счётом 22:19.

В настоящее время Анна Сень прибывает в Токио и готовится к Олимпиаде-2020, где команда из России на групповом этапе сыграет с Бразилией, Швецией, Венгрией, Францией и Испанией.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) сборная России выступит на Олимпиаде в Токио под аббревиатурой ОКР (Олимпийский комитет России) и без национальной символики.

За ходом Олимпийских игр можно следить в разделе "Токио-2020" на RUS TVNET!


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