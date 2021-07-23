Российская гандболистка показала татуировку в честь победы на Олимпиаде

"Сегодня открытие Олимпийских игр в Токио. Однажды мы взяли золото на Олимпиаде. После чего на моём теле появилось памятное и очень значимое тату, напоминающее о победе. Совсем скоро мы начнём творить новую историю, держите за нас кулачки и болейте всем сердцем и душой", - подписала снимок Сень.

В финале летних Олимпийских игр 2016 года женская сборная России по гандболу победила национальную команду Франции со счётом 22:19.

В настоящее время Анна Сень прибывает в Токио и готовится к Олимпиаде-2020, где команда из России на групповом этапе сыграет с Бразилией, Швецией, Венгрией, Францией и Испанией.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) сборная России выступит на Олимпиаде в Токио под аббревиатурой ОКР (Олимпийский комитет России) и без национальной символики.