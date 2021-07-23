В Литве - более 200 новых случаев Covid-19 за сутки. В Эстонии - 84

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлены 233 новых случая коронавируса, смертей от этой болезни не фиксировалось, сообщил в пятницу, 23 июля, Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Литве на 100 тыс. жителей вырос до 51,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 2,3%.

С начала пандемии Covid-19 в Литве заболели 280 541 человек. От коронавируса в Литве скончались 4409 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 9007 смертей.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 2842 теста на коронавирус, выявлено 84 первичных позитивных результата, что составляет 3% всех тестов.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 65,4 случая на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 1,8%.

В больницах Эстонии находятся 18 пациентов с коронавирусом.