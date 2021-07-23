С протестами и при пустых трибунах. В Токио проходит церемония открытия Олимпийских игр-2020

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Главной чашей для олимпийского огня стала миниатюрная гора Фудзияма, а кто именно должен зажечь огонь в чаше держится в строжайшем секрете.

Во время самой церемонии преобладали красные цвета, которые прочно ассоциируются с Японией. Было довольно много символизма, медленных движений и в целом всё выглядело скромно и аскетично, а местами и довольно скучно.

В какой-то момент церемония была приостановлена для того, чтобы почтить память тех, кто умер во время пандемии Covid-19. На огромном 68-тысячном стадионе эта минута молчания звучала ещё более оглушительно.

На самом деле трибуны не были пусты и на них присутствовали 950 человек, но всё это были журналисты и официальные лица.

Парад атлетов по традиции начался с выхода Греции, а второй на стадионе появилась команда беженцев, состоящая из 29 человек. Эта команда была собрана по всему мира и поддерживалась Международным олимпийским комитетом (МОК).

После этого делегации начали появляться в алфавитном порядке. Правда, в алфавитном порядке Японии. Именно поэтому третьей на стадионе появилась Исландия, а за ней делегация из Ирландии.

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Пожалуй, необходимо добавить, что на протяжении всей церемонии открытия Олимпиады по всему Токио проходили протесты против Игр. Участники протестов скандировали: "Остановите Олимпиаду", "Спасите жизни" итд. Протестующие находились и вблизи стадиона, на котором проходила церемония, но за порядком строго следили полицейские, которые не допускали провокаций.

Парад спортсменов в этот раз был рекордно долгим и занял больше двух часов. Всё из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию. В пресс-релизах было указано, что в параде примет участие около 5700 человек из 207 национальных олимпийских комитетов.