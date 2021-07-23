С протестами и при пустых трибунах. В Токио прошла церемония открытия Олимпийских игр-2020

Во время самой церемонии преобладали красные цвета, которые прочно ассоциируются с Японией. Было много символизма, медленных движений и в целом всё выглядело скромно и аскетично, а местами и довольно скучно.

В какой-то момент церемония была приостановлена для того, чтобы почтить память тех, кто умер во время пандемии Covid-19. На огромном 68-тысячном стадионе эта минута молчания звучала ещё более оглушительно.

На самом деле трибуны не были пусты и на них присутствовали 950 человек, но всё это были журналисты и официальные лица.

Парад атлетов по традиции начался с выхода Греции, а второй на стадионе появилась команда беженцев, состоящая из 29 человек. Эта команда была собрана по всему мира и поддерживалась Международным олимпийским комитетом (МОК).

После этого делегации начали появляться в алфавитном порядке. Правда, в алфавитном порядке Японии. Именно поэтому третьей на стадионе появилась Исландия, а за ней делегация из Ирландии.

Интересный факт - российский "Первый канал" не стал показывать выход сборной Украины и прервал трансляцию на рекламу. Совпадение?

Пожалуй, необходимо добавить, что на протяжении всей церемонии открытия Олимпиады по всему Токио проходили протесты против Игр. Участники протестов скандировали: "Остановите Олимпиаду", "Спасите жизни" итд. Протестующие находились и вблизи стадиона, на котором проходила церемония, но за порядком строго следили полицейские, которые не допускали провокаций.

Парад спортсменов в этот раз был рекордно долгим и занял чуть больше двух часов. Всё из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию. В пресс-релизах было указано, что в параде примет участие около 5700 человек из 207 национальных олимпийских комитетов.

Латвийская делегация появилась в чаше Олимпийского стадиона практически в самом конце церемонии под 194-м номером. Знаменосцами нашей сборной стали теннисистка Алёна Остапенко и баскетболист 3х3 Агнис Чаварс.

Судя по комментариям в соцсетях не все оценили наряд нашей делегации, сравнив его с фольгой из-под шоколадки и дождевиками. А вам как?

После парада началась заключительная часть церемонии открытия, во время которой прозвучала клятва от имени спортсменов, судей и тренеров. Также в небо взлетели две тысячи дронов, образовав форму земли. Выглядело это очень эпично.

Затем на сцену вышел глава МОК Томас Бах, который за невероятно проделанную работу поблагодарил власти Японии, врачей и тысячи волонтёров. После этого Бах передал слово императору Японии Нарухито, который объявил об открытии Олимпийских игр в Токио.

Главной чашей для олимпийского огня стала миниатюрная гора Фудзияма, а кто именно должен зажечь огонь в чаше держалось в строжайшем секрете. Многие строили догадки, что огонь Олимпиады зажжёт теннисистка Наоми Осака. Так и произошло, эту ответственную роль доверили, пожалуй, самой известной японке на планете.

Наоми Осака ФОТО: Reuters/ScanPix

Осака была выбрана главным факелоносцем неслучайно. Её мать японка, а отец - американец с Гаити. Организаторы Игр в Токио выступают за гендерное равенство, разнообразие и гармонию, поэтому Осака именно та спортсменка, которая могла бы воплотить эту философию.

Поздравляем всех нас со стартом Олимпиады и желаем успехов нашим атлетам! Впереди нас ждут насыщенные две недели.