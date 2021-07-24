Видео ⟩ "Захотелось реально помочь ей": Кто такой ST, написавший Ольге Бузовой ее самые известные хиты?

Позднее ST стал работать с Invisible Management. За это время рэпер успел записать альбом "На100ящий", "Пуленепробиваемый" (с участием Линды и "Смысловых галлюцинаций"). Сингл "Иду ко дну", как и клип на него, стал событием в рэп-сообществе.

Видео: ST - "Иду ко дну"

В 2014 году ST впервые принял участие в Versus Battle и разгромил в финале питерского МС Гарри Топор. Через два года он сразился с Oxxxymiron, но уступил. В марте 2015 года ST представил четвертый альбом "Почерк". В 2016 году рэпер написал трек "Море" для певицы Юлианны Каруловой.

В 2017 году музыкант стал активно сотрудничать с группой "Ленинград", снялся в двух клипах коллектива, принимает участие в их гастрольных турах. В начале года он записал песню "Крылья" с Бьянкой и вместе с Еленой Темниковой снялся в клипе на песню "Сумасшедший русский".

Видео: "Ленинград" - "Ч.П.Х."

После рэпер выпустил ряд новых хитов и клипы на них: "Луи Луи", "Дело нескольких минут", "Папа качает", "Побыл звездой", "Роллексы", "Каренина" и многие другие.

Видео: ST - "Каренина"

Александр Степанов женат на телеведущей и модели Ассоль Васильевой. Она не только красавица, настоящая звезда, немного похожая на Анджелину Джоли, но и болельщица "Спартака". Любопытный факт: у ST есть тату с эмблемой этого футбольного клуба.

Вместе они составляют не только крепкий семейный, но и бизнес-союз.

Видео: ST - "Луи Луи"

В мае 2018 ST сделал коллаборацию с "Ленинградом" и Глюкозой - "Жу-жу". Снял ролик Илья Найшуллер. А через год состоялся дуэт с Михаилом Шуфутинским "Счастье любит тишину".

Видео: ST - "Жу-жу"

Во время интервью на YouTube-шоу "Откройте, Давид!" рассказал, что заставило его подарить певице и телеведущей Ольге Бузовой несколько песен.

Изначально он познакомился с Бузовой, когда та переживала расставание с футболистом Дмитрием Тарасовым. Он вместе с женой Ассоль приехал к звезде в гости. Александр был тронут историей Ольги и решил помочь начинающей артистке.

Но изначально Ольга Бузова не верила в успех. Ей казалось, что Степанов не напишет для нее хорошую песню: "Ольга не то чтобы посмеялась, но говорит такая: "Ага, рэпер, напиши!" Спасибо моей жене, потому что она натолкнула на мысли. Ассоль - соавтор хита "Мало половин". Для меня это было вызовом. Ведь когда тебе человек говорит: "Да что ты там сможешь?" - хочется ответить, мол, сейчас покажу. И мне захотелось реально помочь ей, как я могу. Не разбираться, есть ли другая сторона медали, а помочь".

ST автор таких хитов как "Она не боится", "Мало половин", "Водица" и "Чемпион". Рэпер не скрывает, что он является автором этих песен, но он не просил денег с Ольги, ведь это была помощь.

"Разбогател ли я на этих песнях? Нет. Я это делал не ради наживы, заработал хорошо потом на "Луи луи", - заметил Александр.

Мало кто знает, но среди киноработ исполнителя и автора песен числятся фильмы "Няньки", "С новым годом, мамы!", "Танцы на смерть". Кроме того, ST озвучил "Черепашек-ниндзя". Его голосом говорит Рафаэль.

В марте 2020 года артист впервые стал отцом. Ассоль родила мужу дочь, которую назвали Эстель.