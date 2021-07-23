Видео ⟩ В Дрейлини загорелся грузовик
В Дрейлини 23 июля загорелся грузовик общей площадью 30 кв. м, сообщила RUS TVNET пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.
В Дрейлини 23 июля загорелся грузовик общей площадью 30 кв. м, сообщила RUS TVNET пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.
Вызов в VUGD поступил в 15:16. В 15:54 пожар был локализован - тушение пожара продолжается.
Как сообщают очевидцы, на месте происшествия затруднено дорожное движение.