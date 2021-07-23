Пт, 23.07.2021
Тест на антитела, которым очень увлекаются в России, здесь, в США, практически никто не делает. Страховка его не покрывает - в отличие от тестирования на сам вирус или прививки. Константин Андреев, молекулярный биолог
Константин Андреев, молекулярный биолог

Видео ⟩ В Дрейлини загорелся грузовик

ФОТО: https://www.instagram.com/sadursme

В Дрейлини 23 июля загорелся грузовик общей площадью 30 кв. м, сообщила RUS TVNET пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.

Вызов в VUGD поступил в 15:16. В 15:54 пожар был локализован - тушение пожара продолжается.

Как сообщают очевидцы, на месте происшествия затруднено дорожное движение.


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