ReTV: Муйжниеце сообщила, что новый учебный год начнется очно

"Первого сентября, по мнению Министерства образования и науки, школы возобновят работу полностью очно в относительно нормальном режиме с небольшими неудобствами, в зависимости от процесса вакцинации в каждой школе", - говорит министр.

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Решение должно принять правительство 10 августа, затем Сейм, но, по оценке Министерства образования и науки, к октябрю будут вакцинированы 80% учителей: "Ну, мы больше не говорим о 80% к 1 сентября, но если Сейм поддержит решение правительства, тогда все учителя рано или поздно будут вакцинированы.

В настоящее время привиты 61% учителей общеобразовательных школ. В дошкольных образовательных учреждениях их 64%, в высших учебных заведениях - 77%. Если мы будем учитывать тенденцию плюс 2% каждую неделю, мы видим, что 1 октября это будет 80% вакцинированных учителей", - сказала она.