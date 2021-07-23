Пт, 23.07.2021
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Монта Маделане, инфектолог Службы эпиднадзора за инфекциями

В Лиепае джип проехал через детскую площадку и врезался в дерево. Водитель, возможно, был без сознания

ФОТО: Sadursme.lv/facebook.com

В Лиепае в четверг, 22 июля, около 14:05 Государственная полиция (Госполиция) получила информацию о дорожно-транспортном происшествии на улице Дуникас, сообщает портал Liepajniekiem.lv.

По предварительным данным, мужчина на автомобиле Volvo по непонятной причине проехал через детскую площадку и врезался в дерево, сообщила пресс-секретарь Госполиции Мадара Шершнева.

Люди не пострадали, полиция выясняет причины аварии.

На месте аварии портал заметил, что джип Volvo разрушил ограждение игровой площадки, игровые конструкции, стойки для велосипедов, а также железную гимнастическую конструкцию рядом с игровой площадкой.

Очевидцы допускают, что у водителя были проблемы со здоровьем - джип на улицу Дуникас свернул с улицы Ганибу, и водитель в это время находился за рулем, возможно, без сознания. Алкоголь в организме водителя не обнаружен. Когда джип проезжал через детскую площадку, на ней были двое детей, которые, к счастью, стояли в стороне.


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