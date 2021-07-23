Журналистов "Нашей Нивы" перевели в СИЗО, к журналистам "Радио Свобода" пустили адвокатов

"Наша Нива" пишет, что Андрей Скурко 13 дней провел на Окрестина также в ужасных условиях: без матрасов и подушек, без смены одежды, без средств гигиены, без передач от родственников (принимали, но не передавали). Между тем, у Андрея - диагноз сахарный диабет 1 типа, то есть, ему нужны инъекции инсулина четыре раза в день.

Сотрудники Окрестина брали инсулин у родственников, но хранили его неправильно - родственники переживают, что инсулин испорчен. Несколько человек, видевших Андрея, подчеркнули, что он сильно похудел и плохо выглядит.

Адвокаты посетили журналистов "Радио Свободы" Олега Груздиловича и Инну Студзинскую в тюрьме на улице Окрестина. 22 июля жены политзаключенных Олега Груздиловича, Алеся Дащинского и сестра Инны Студзинской смогли передать передачи в изолятор на Окрестина.

Родственники и друзья до сих пор не знают, за что их задержали и в чем они подозревают. Адвокаты к делу пока не допущены. С понедельника Инна Студзинска голодает в изоляторе.

Журналистка держится бодро, на проблемы со здоровьем не жалуется. Бытовые условия в камере не самые благоприятные.