Главное за 23 июля ⟩ Открытие Олимпиады в Токио и перевернутый грузовик с пивом под Саласпилсом

В Дрейлини, на улице Юглас, 23 июля загорелся грузовик общей площадью 30 кв. м. Данных о пострадавших нет. На видео очевидца, распространенном в интернете, видно, что горящий грузовик остановился около автобусной остановки на улице Юглас, и его кабина полностью охвачена пламенем.

Нетипичная картина была зафиксирована во дворе частного дома в Риге - местные жители заметили там разбитую полицейскую машину. Госполиции потребовалось время, чтобы выяснить, как трафарированный автомобиль Škoda попал в руки частного лица. Выяснилось, что машина действительно когда-то была в парке правоохранительных органов, пока не попала в аварию.

Двое детей нелегальных мигрантов, пересекших границу с Беларусью в Варенском районе, доставлены в реанимацию больницы города Алитус. Малолетние дети были доставлены в реанимацию больницы с заставы в Кабеляй после того, как они вместе с родителями незаконно пересекли границу. Родители сказали пограничникам, что перед пересечением границы детям дали таблетки, чтобы они вели себя спокойнее.

В американском штате Аляска спасли мужчину, который неделю отстреливался от медведя гризли. Хищник каждую ночь возвращался в шахтерский лагерь, где мужчина находился один без связи.

Коронавирус:

В минувшие сутки в Латвии выявлено 38 новых случаев Covid-19, информации об умерших не поступало. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного повысился - с 28,9 случая до 29,1. В среду сделано 7985 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,5%.

Самоизоляцию непривитым от Covid-19 лицам нужно соблюдать после въезда из 13 стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Как сообщалось ранее, лица, привитые от Covid-19, которые въехали в Латвию из любой страны ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии или Великобритании, больше не должны соблюдать требование самоизоляции.

Наибольшее количество случаев Covid-19, завезенных из третьих стран в Латвию, приходится на Россию. Только за последние 10 дней тесты на границе выявили пять инфицированных Covid-19.

На сегодняшний день в Латвии зарегистрированы четыре вакцины против Covid-19: Pfizer/BioTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Как исследователи смогли разработать эффективные и безопасные вакцины менее чем за год? Защищают ли данные вакцины от новых типов вируса Covid-19? Вызывают ли вакцины опасные для жизни побочные эффекты? Государственное агентство лекарств (ZVA) отвечает на эти вопросы и развенчивает 12 самых распространенных мифов о безопасности, составе и эффективности зарегистрированных вакцин против Covid-19.

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