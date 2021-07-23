Латвия по-прежнему занимает одно из последних мест в ЕС по охвату вакцинацией от Covid-19

В настоящее время, по данным ECDC, 44% взрослых в Латвии получили хотя бы одну дозу вакцины, а 40,7% завершили процесс вакцинации.

Пропорционально больше всего доз первой вакцины было получено населением Исландии - 90%, а также на Мальте, где этот показатель составляет 84%. На третьем месте находятся Нидерланды - 82,9%. На четвертом месте Бельгия, где первой дозой привито 82,5% взрослого населения.

В Литве этот показатель составляет 54,6%, а в Эстонии - 54,4%.

По количеству полученных взрослым населением вторых доз Латвия находится примерно на одной позиции с Хорватией. В настоящее время полный курс вакцинации в Латвии завершили 40,7% населения, в Хорватии - 40,5%. Болгария занимает последнее место - там вторую дозу вакцины получили всего 16,2% взрослого населения.

В Литве вторую дозу уже получили 49,1% взрослого населения, в Эстонии - 48%.

Среди всех стран ЕС и Европейской экономической зоны медиана получивших первую дозу вакцины составляет 68,3% взрослого населения, а получивших вторую дозу - 52,7%.