Видео ⟩ В Талсинском крае во двор дома забежал волк

Дом расположен на опушке леса, примерно на полпути между Талси и Стенди. Владелец собственности Сандис в телефонном интервью рассказал, что около полуночи через его двор перебежал волк.

"У меня нет домашнего скота и собаки, которым волк мог бы угрожать, только две кошки. Однако до сих пор неприятное ощущение, что волк практически ходит около дома. Лис я видел, а волка - впервые.

Волк задержался во дворе несколько минут и двинулся дальше. В то время я был дома. Обычно телефон находится рядом, и если есть какие-либо новости с камеры о движении во дворе, я сразу смотрю, а вот новости о визите волка я увидел только утром.

Здесь о волках ничего не было слышно, но немного дальше, например, в Жибульской волости, о таких случаях известно. Я также сам видел на охоте волка. Я сам не охотник, но ходил вместе с отцом", - говорит Сандис.