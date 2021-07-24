Валерий Карпин стал главным тренером сборной России по футболу
Российский футбольный союз (РФС) принял окончательное решение по кандидатуре главного тренера сборной, назначив на этот пост Валерия Карпина.
Российский футбольный союз (РФС) принял окончательное решение по кандидатуре главного тренера сборной, назначив на этот пост Валерия Карпина.
"Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России", - прокомментировал назначение Карпина президент РФС Александр Дюков.
"Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду - большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить", - приводит слова Карпина пресс-служба РФС.
На сайте РФС указано, что контракт с 52-летним специалистом будет действовать до конца 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения. Кроме того, сообщается, что в течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и футбольном клубе "Ростов", который он тренирует с 2017 года.
По данным "Чемпионата", на пост главного тренера сборной России помимо Карпина рассматривался наставник молодёжной сборной Германии Штефан Кунц, а также бывший тренер "Рубина" Курбан Бердыев.
Напомним, Карпин сменил на посту главного тренера сборной Станислава Черчесова, который покинул должность после провала на Евро-2020.