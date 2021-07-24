Валерий Карпин стал главным тренером сборной России по футболу

"Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России", - прокомментировал назначение Карпина президент РФС Александр Дюков.

"Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду - большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить", - приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

На сайте РФС указано, что контракт с 52-летним специалистом будет действовать до конца 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения. Кроме того, сообщается, что в течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и футбольном клубе "Ростов", который он тренирует с 2017 года.

По данным "Чемпионата", на пост главного тренера сборной России помимо Карпина рассматривался наставник молодёжной сборной Германии Штефан Кунц, а также бывший тренер "Рубина" Курбан Бердыев.