Золотое полнолуние 24 июля: как провести этот мощный день - что можно, а что нельзя делать
Дни полной Луны в астрологии считаются особенным, даже магическим периодом… В это время очень хорошо работает подсознание, которое дает мощнейшие подсказки!
Дни полной Луны в астрологии считаются особенным, даже магическим периодом… В это время очень хорошо работает подсознание, которое дает мощнейшие подсказки!
Предстоящее полнолуние 24 июля 2021 года обещает быть очень ярким и красивым, цвета золота. Полная Луна ярко-желтого цвета - таким будет астрономическое явление посреди лета, поэтому его и называют золотым, или медовым.
В чем его уникальность? Оно является неким балансировщиком - не зря же находится в центре летних полнолуний.
А затем избавиться от ненужных стратегий, которые не дают результатов, порвать неработающие связи, которые тянут энергию и вызывают только слезы, наладить отношения с теми, кто дорог, а вы почему-то кривляетесь и ведете никому не нужную тихую войнушку. Просмотреть дом на предмет хламья - вдруг чего лишнего натащилось за лето.
Вырисовываются горизонты возможностей и уникальных шансов. Главное - смотреть в нужную сторону и прислушиваться к своим чувствам, ощущениям, попытаться стать человеком, который будто работает от лунных батареек.
За несколько дней до полнолуния, во время него и пару дней после у многих людей возможна сверхактивность психики, всплеск вдохновения, эмоций и ощущения собственной всемогущественности. Кому-то срочно захочется постичь весь смысл жизни и даже порубить сплеча или вырубить что-то на корню, чего делать не стоит.
Золотое полнолуние призывает каждого к тому, чтобы суметь вычислить ту самую золотую середину, найти свой собственный баланс и точку комфорта.
Посмотрите внимательно, чьи советы и рекомендации только сбивают вас с пути и постоянно направляют ваши действия в ненужную сторону. Отметьте тех, от кого, наоборот, исходит поддержка, мудрые и действенные советы, помощь и ощущение уюта.
Если вы относитесь к первым, то не позволяйте вторым сбивать ваш природно-лунный компас. Если же принадлежите ко вторым, то не заставляйте себя под улюлюканье первых садиться на метлу и сходить с ума вместе с ними. Так вы потеряете последние силы.
В этот период очень хорошо работает подсознание, которое дает мощнейшие подсказки. Глядите в оба, слушайте случайных прохожих, улавливайте внутренний голос - все рядом, в ваших руках.
Галерея: Суперлуние
В золотое полнолуние отлично разложить по полочкам свои жизненные принципы и убрать все то, что мешает двигаться вперед, вызывает какие-то негативные реакции с последствиями.
Как пример: я никогда не смогу похудеть, потому что для этого надо заниматься спортом и правильно питаться, а я не умею. Меняйте это все срочно: я достойна быть стройной и обязательно достигну результата, потому что люблю свое тело и мы с ним в тандеме создадим шикарный результат без всякого насилия и сидения на одной воде.
Или: я никому не нравлюсь и не достойна быть счастливой. Надо: так, в моем окружении совершенно нет моих людей, значит - надо выходить подальше, ибо я достойна счастья и непременно встречу тех самых, с кем обрету настоящее чудо. Тварь ли я дрожащая или право имею?
Обязательно сторонитесь негативной энергии, а это ссоры, конфликты, разборки и выяснения отношений. Проходите мимо, иначе потом следующие две недели все это будет тянуться хвостом и рушить систему.
Побалуйте себя приятным вечером в шикарной компании, купите что-то вкусненькое, расслабьтесь. Вы самый богатый человек - у вас есть ВЫ. Ни у кого полностью нет вас, а у вас вы есть. Это ли не чудо?
Прогулки на природе, уборка дома, чистка пространства - все это делаем с вдохновением, легкостью. В субботу день Сатурна, а это как раз день, когда надо менять постельное белье, заниматься влажной уборкой, жечь свечи и не есть животную пищу.
Что лучше не делать: ссориться, ругаться, выяснять отношения, делить имущество, брать в долг, напиваться, объедаться, ругаться матом, спать до обеда, злиться, обсуждать и осуждать.
Что благоприятно: чистка пространства, своего тела, дел и намерений, расхламление, позитивное общение, работа с убеждениями, диета без животной пищи, красивая одежда, утренний ранний подъем, общение с добрыми людьми, приятное сердцу, прогулки на природе. Также прекрасно в такой период помогать нуждающимся, поддерживать близких, быть вежливым, соблюдать традиции (если в семье на этот день назначено что-либо, обязательно поприсутствовать и насладиться моментом).
Важно: Полнолуние будет в субботу ранним утром. Поэтому, если кто-то запланировал отдыхать и ничего не делать все выходные, то и не надо сходить с ума и скакать с тряпками и швабрами. Вечером в пятницу сделайте ровно столько, сколько вам по силам, и отстаньте от самого себя.