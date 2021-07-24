Золотое полнолуние 24 июля: как провести этот мощный день - что можно, а что нельзя делать

Золотое полнолуние призывает каждого к тому, чтобы суметь вычислить ту самую золотую середину, найти свой собственный баланс и точку комфорта.

Посмотрите внимательно, чьи советы и рекомендации только сбивают вас с пути и постоянно направляют ваши действия в ненужную сторону. Отметьте тех, от кого, наоборот, исходит поддержка, мудрые и действенные советы, помощь и ощущение уюта.

В полнолуние одни люди - веселые, счастливые, летают на волшебной метле и попивают шампанское, а другие готовы рвать и метать, плакать и все портить.

Если вы относитесь к первым, то не позволяйте вторым сбивать ваш природно-лунный компас. Если же принадлежите ко вторым, то не заставляйте себя под улюлюканье первых садиться на метлу и сходить с ума вместе с ними. Так вы потеряете последние силы.

В этот период очень хорошо работает подсознание, которое дает мощнейшие подсказки. Глядите в оба, слушайте случайных прохожих, улавливайте внутренний голос - все рядом, в ваших руках.

Галерея: Суперлуние

В золотое полнолуние отлично разложить по полочкам свои жизненные принципы и убрать все то, что мешает двигаться вперед, вызывает какие-то негативные реакции с последствиями.

Как пример: я никогда не смогу похудеть, потому что для этого надо заниматься спортом и правильно питаться, а я не умею. Меняйте это все срочно: я достойна быть стройной и обязательно достигну результата, потому что люблю свое тело и мы с ним в тандеме создадим шикарный результат без всякого насилия и сидения на одной воде.

Или: я никому не нравлюсь и не достойна быть счастливой. Надо: так, в моем окружении совершенно нет моих людей, значит - надо выходить подальше, ибо я достойна счастья и непременно встречу тех самых, с кем обрету настоящее чудо. Тварь ли я дрожащая или право имею?

Обязательно сторонитесь негативной энергии, а это ссоры, конфликты, разборки и выяснения отношений. Проходите мимо, иначе потом следующие две недели все это будет тянуться хвостом и рушить систему.

Тем, кто ощущает разбитость, усталость, грусть и все прочее, обязательно надо найти время и побыть наедине с собой.

Побалуйте себя приятным вечером в шикарной компании, купите что-то вкусненькое, расслабьтесь. Вы самый богатый человек - у вас есть ВЫ. Ни у кого полностью нет вас, а у вас вы есть. Это ли не чудо?

Прогулки на природе, уборка дома, чистка пространства - все это делаем с вдохновением, легкостью. В субботу день Сатурна, а это как раз день, когда надо менять постельное белье, заниматься влажной уборкой, жечь свечи и не есть животную пищу.