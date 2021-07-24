Фото ⟩ Саманта Тина неудачно сдала кровь на анализ и задумалась о доверии медработникам

В Instagram она разместила свой рассказ и подняла вопрос о доверии.

"Вчера я пошла в Gulbja laboratorija, чтобы сдать анализ крови. Я никогда не скрывала, что боюсь, что у меня паника и все остальное. Я всегда предупреждаю об этом медсестру. Она меня заверила, что все будет хорошо. Но то, что я увидела сегодня утром, когда сняла пластырь, повергло меня в шок. Казалось, поболело, как обычно, но результат - вот", - сказала Саманта и показала фолловерам свою руку, на которой был синяк.

"Нормально. Очень красивая девочка. Во вторник концерт, в пятницу концерт. Супер", - добавила она.

"Тогда я задумалась. Ты идешь в медучреждние, туда, где доверяешь, а не в шарашкину контору. С мыслью, что ты идешь к профессионалам, которым доверяешь. Ты идешь, тебя встречает медсестра, которой ты позволяешь себя уколоть. Ты об этом человеке не знаешь ничего. Ты ей просто доверяешь, ведь ты пришел к профи.

Ты ничего не просишь. Позволяешь уколоть, и выходит вот так. А кому можно доверять, если даже в медучреждении нельзя доверять? Хорошо, все мы ошибаемся, но факт такой, о доверии наученному человеку", - сказала Саманта.

ФОТО: instagram/samantatina

Ранее неразбериху вызвала информация на сайте международного конкурса исполнителей "Славянский базар" в Беларуси. Там было указано, что латвийская певица Саманта Тина также примет участие в мероприятии. Исполнительница прокомментировала эту ситуацию.