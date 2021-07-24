Зеленский подписал указ о неотложных мерах интеграции Украины в НАТО

"Контроль за выполнением решения СНБО Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины" Алексея Данилова, говорится в документе.

Как следует из сопровождающей записки к документу, подготовка Украины к обретению членства в НАТО причисляется к "важнейшим государственным задачам".

Киев будет рассматриваться в качестве реального кандидата на вступление в НАТО в случае достижения серьезного прогресса в реформах, указывается там.

Сектор безопасности и обороны будут переводить на стандарты НАТО

В этой связи кабмину предписывается в двухмесячный срок проанализировать выполнение годовых программ под эгидой Комиссии Украина - НАТО и принять меры по повышению эффективности их реализации центральными органами исполнительной власти и другими инстанциями. Предполагается создание отдельных структурных подразделений по вопросам евроатлантической интеграции Украины.

В трехмесячный срок предлагается рассмотреть вопрос о формировании системы перехода секторов безопасности и обороны на стандарты НАТО. В шестимесячный срок необходимо разработать программы повышения квалификации госслужащих, которые будут отвечать за интеграционные процессы. Предписывается также обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для использования новой системы оборонных закупок.

Ожидается назначение военного представителя миссии Украины при НАТО

Министерству обороны Украины поручается предпринять меры для пролонгации Меморандума о договоренности между правительством и организацией НАТО по связи и информации, внести на рассмотрение кабмина предложения по совершенствованию процессов контроля и отчетности по военному имуществу, а также принять меры для назначения военного представителя миссии Украины при НАТО.

Кроме того, следует в трехмесячный срок согласовать с НАТО вопросы развития практического сотрудничества с Украиной как с партнером альянса с расширенными возможностями.

Наконец, власти должны обеспечить участие Киева в мероприятиях альянса по кибербезопасности, противодействию дезинформации и международному терроризму.

Представитель Путина: решать о вступлении в НАТО - суверенное право Киева

Ранее, заместитель руководителя администрации президента РФ Владимира Путина - Дмитрий Козак, который с начала 2020 года курирует тематику российско-украинских отношений, в интервью Politique International высказал мнение, что принимать решение о вступлении в Евросоюз и в Североатлантический альянс - это "исключительное суверенное право Украины".