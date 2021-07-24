Российские спортсмены завоевали первую медаль на Олимпиаде в Токио
Российская спортсменка Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м на летних Олимпийских играх в Токио.
Российская спортсменка Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м на летних Олимпийских играх в Токио.
Это первая награда российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. 24-летняя Галашина набрала 251,1 балл и стала второй, уступив китаянке Цянь Ян, которая набрала 251,9 балл и установила олимпийский рекорд. Третье место заняла швейцарка Нина Кристен (230,6 баллов).
Отметим, что Галашина лидировала по ходу финала и упустила золото последним выстрелом.
"У меня смешанные чувства, радость и горечь. Это будет мне уроком на будущее. Я слишком сильно занервничала, затянула выстрел. Мои мысли были не там, где нужно. Я потеряла концентрацию. Объяснение очень простое. Но я рада серебру. Это большой шаг вперёд для меня. Это моя первая Олимпиада - и сразу медаль", - сказала Галашина после соревнований.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) сборная России выступит на Олимпиаде в Токио под аббревиатурой ОКР (Олимпийский комитет России) и без национальной символики.
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