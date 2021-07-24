Российские спортсмены завоевали первую медаль на Олимпиаде в Токио

"У меня смешанные чувства, радость и горечь. Это будет мне уроком на будущее. Я слишком сильно занервничала, затянула выстрел. Мои мысли были не там, где нужно. Я потеряла концентрацию. Объяснение очень простое. Но я рада серебру. Это большой шаг вперёд для меня. Это моя первая Олимпиада - и сразу медаль", - сказала Галашина после соревнований.