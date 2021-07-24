В чемпионате Латвии по футболу стало ещё на одну команду меньше

ЛФФ на своём официальном сайте подтвердила, что получила заявление от президента "Ноа" Александра Якубовского. Это означает, что дебютант Высшей лиги Латвии по футболу далее не будет участвовать в чемпионате.

24 июля "Ноа" на выезде должна была сыграть с "Даугавпилсом", но в связи со сложившейся ситуацией эта игра будет отменена. Обновлённый календарь матчей чемпионата Латвии по футболу вскоре появится на официальном сайте "Вирслиги".

В прошлом туре "Ноа" отказалась от матча с "Валмиерой", за что команде было присуждено техническое поражение. В 14 матчах чемпионата Латвии по футболу "Ноа" набрала 3 очка и занимала последнее, восьмое место в турнирной таблице.