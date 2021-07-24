Как отличаются легкие вакцинированного и невакцинированного человека, заразившегося Covid-19

Утвержденные Европейским агентством лекарств вакцины от Covid-19 работают хорошо, однако полностью от заражения они не защищают. В отдельных случаях зафиксированы в том числе тяжелые и летальные выражения болезни, однако эксперты единогласны, что в случае дельта-штамма риск пережить тяжелые осложнения немного больше, чем заразившись распространенными ранее видами вируса.

Однако факт, что вакцины защищают, по-прежнему в силе. Поэтому те, кто вакцинирован и все-таки заразился коронавирусом, может считаться с куда более легким течением болезни, чем невакцинированные лица. То, насколько велико различие, наглядно видно на сравнении двух рентгеновских снимков.

Yes. You can get COVID after vaccination but it’s typically mild disease



With Without

Vaccination Vaccination pic.twitter.com/GIcb5mJQz9 — Faheem Younus, MD (@FaheemYounus) July 18, 2021

На рентгеновских снимках, которыми в Twitter поделился руководитель отдела инфекционных заболеваний Университета Мэриленда Фахим Йоунус, можно увидеть очень разные легкие. В обоих случаях это легкие пациентов, зараженных Covid-19, однако на одном снимке видно гораздо больше светлых теней, чем на втором. Белые тени - так называемое "матовое стекло", возникающее при воспалении легких. Если в тканях накапливается вода, то на рентгеновских снимках она видна как "светлые облака". На втором снимке легких такого эффекта практически нет. Это легкие вакцинированного от Covid-19 человека, который очевидно лучше перенес инфекцию.

В начале 2021 года доцент Техасского технического университета Бриттани Бакхед-Кендалл забила тревогу: "После выздоровления от коронавируса легкие выглядят гораздо хуже легких любого курильщика, которые мы до этого видели", - сказала тогда врач. Телеканал WGN America тогда сообщил, что рентгеновские снимки раскрывают драматическую разницу между легкими здорового человека, курильщика и пост-ковида.