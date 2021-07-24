Как отличаются легкие вакцинированного и невакцинированного человека, заразившегося Covid-19

Утвержденные Европейским агентством лекарств вакцины от Covid-19 работают хорошо, однако полностью от заражения они не защищают. В отдельных случаях зафиксированы в том числе тяжелые и летальные выражения болезни, однако эксперты единогласны, что в случае дельта-штамма риск пережить тяжелые осложнения немного больше, чем заразившись распространенными ранее видами вируса.
Однако факт, что вакцины защищают, по-прежнему в силе. Поэтому те, кто вакцинирован и все-таки заразился коронавирусом, может считаться с куда более легким течением болезни, чем невакцинированные лица. То, насколько велико различие, наглядно видно на сравнении двух рентгеновских снимков.
На рентгеновских снимках, которыми в Twitter поделился руководитель отдела инфекционных заболеваний Университета Мэриленда Фахим Йоунус, можно увидеть очень разные легкие. В обоих случаях это легкие пациентов, зараженных Covid-19, однако на одном снимке видно гораздо больше светлых теней, чем на втором. Белые тени - так называемое "матовое стекло", возникающее при воспалении легких. Если в тканях накапливается вода, то на рентгеновских снимках она видна как "светлые облака". На втором снимке легких такого эффекта практически нет. Это легкие вакцинированного от Covid-19 человека, который очевидно лучше перенес инфекцию.
В начале 2021 года доцент Техасского технического университета Бриттани Бакхед-Кендалл забила тревогу: "После выздоровления от коронавируса легкие выглядят гораздо хуже легких любого курильщика, которые мы до этого видели", - сказала тогда врач. Телеканал WGN America тогда сообщил, что рентгеновские снимки раскрывают драматическую разницу между легкими здорового человека, курильщика и пост-ковида.
Врач больницы Университета Джорджа Вашинргтона Кит Мартман еще в марте 2020 года указал, что Sars-CoV-2 обширно закупоривает легкие. В тот раз он опубликовал видео с поврежденными легкими, которым искусственной вентиляции уже не было достаточно, чтобы поддерживать жизнь пациента, поэтому требовались более радикальные мероприятия. Изначально заболевший жаловался "только" на озноб, кашель и нехватку дыхания.