Темпы вакцинации от Covid-19 остаются низкими

Таким образом, на этой неделе сохранялась наблюдающаяся с начала лета тенденция снижения темпов вакцинации, которые существенно отстают от поставленной цели - 100 000 привитых в неделю.

В пятницу от Covid-19 был привит 4971 человек. Первую прививку вчера получили 2194 человека, завершили процесс вакцинации 1984. Еще 793 человека были привиты вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.