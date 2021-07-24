Сб, 24.07.2021
То, что люди туда хлынули, - это только начало. Я уже вам сказал: дальше туда пойдут люди вооруженные, чтобы защитить вот таких вот обиженных людей. Александр Лукашенко о нелегальных иммигрантах
Александр Лукашенко о нелегальных иммигрантах

Темпы вакцинации от Covid-19 остаются низкими

ФОТО: AFP/SCANPIX

За пять рабочих дней на этой неделе от Covid-19 привиты 29 503 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

Таким образом, на этой неделе сохранялась наблюдающаяся с начала лета тенденция снижения темпов вакцинации, которые существенно отстают от поставленной цели - 100 000 привитых в неделю.

В пятницу от Covid-19 был привит 4971 человек. Первую прививку вчера получили 2194 человека, завершили процесс вакцинации 1984. Еще 793 человека были привиты вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.

В настоящее время процесс вакцинации в Латвии завершили 34,94% населения.


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