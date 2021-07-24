День #1 ⟩ Первые медали у Украины, Эстонии и россиян. Китай возглавил медальный зачёт

Стрельба из пневматической винтовки, 10 метров, женщины

24-летняя Анастасия Галашина завоевала первую награду российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Галашина набрала 251,1 балл и стала второй, уступив китаянке Цянь Ян, которая набрала 251,9 балл и установила олимпийский рекорд. Третье место заняла швейцарка Нина Кристен (230,6 баллов).

Тяжёлая атлетика, до 49 кг, женщины

Китаянка Чжихой Хо стала победительницей в соревнованиях по тяжёлой атлетике в весовой категории до 49 кг и принесла Китаю вторую золотую медаль на Олимпиаде-2020.

Китайская спортсменка в сумме показала результат 210 кг (94 кг в рывке + 116 кг в толчке), установив олимпийский рекорд. Серебро завоевала Чану Саихом Мирабаи из Индии (202 кг - 87+115), бронза досталась Винди Кантики Айсе из Индонезии (194 кг - 84+110).

Стрельба из пневматического пистолета, 10 метров, мужчины

Олимпийским чемпионом в этом виде спорта стал иранский спортсмен Джавад Форугхи, который в финале набрал 244,8 баллов. Серебряную медаль завоевал серб Дамир Микец (237,9), а бронза досталась китайцу Пан Вэю (217,6).

Велошоссе, групповая гонка, мужчины

Эквадорский велогонщик Ричард Карапас стал победителем шоссейной гонки на Олимпийских играх в Токио, преодолев дистанцию 234 км за 6 часов 5 минут 26 секунд. Вторым стал бельгиец Ваут ван Арт, третьим - словенец Тадей Погачар.

Стрельба из лука, смешанные команды

Ан Сан и Ким Чже Док из Южной Кореи завоевали золотые медали в миксте в стрельбе из лука. В финале южнокорейский коллектив со счётом 5:3 победил Габриэлу Шлёссер и Стива Вийлера из Нидерландов. Бронза досталась мексиканцам Алехандру Валенсии и Луису Альваресу.

Дзюдо, до 48 кг, женщины

20-летняя украинская дзюдоистка Дарья Белодед принесла Украине первую медаль на Олимпиаде-2020. В поединке за третье место украинка победила представительницу Израиля Ширу Ришони. Вторую бронзовую медаль в данной весовой категории завоевала Уранцэцэг Мунхбат из Монголии.

В финале дзюдоистка из Косово Дистрия Красники победила японку Фуну Тонаки.

Дзюдо, до 60 кг, мужчины

Японский дзюдоист Наохисо Такато выиграл золото Олимпийских игр, победив в решающем поединке представителя Китайского Тайбэя Ян Юн Вэя. Бронзу завоевали Елдос Сметов и Казахстана и Лука Мхеидзе из Франции.

Фехтование, шпага, женщины

Китайская шпажистка Сунь Ивэнь завоевала золотую медаль, победив в финале румынку Ану Марию Попеску со счётом 11:10. Эта медаль стала третьей золотой для сборной Китая на Играх-2020. В поединке за третье место эстонка Катрина Лехис завоевала бронзу, победив 19-летнюю россиянку Айзанат Муртазаеву со счётом 15:8.

Катрина Лехис ФОТО: Tairo Lutter

Фехтование, сабля, мужчины

31-летний венгерский саблист Арон Силадьи стал трёхкратным олимпийским чемпионом, победив в финале итальянца Луиджи Самеле со счётом 15:7. Обладателем бронзовой награды стал представитель Южной Кореи Чун Хван Ким.

Тхэквондо, до 58 кг, мужчины

Итальянский тхэквондист Вито Деллаквила стал олимпийским чемпионом в категории до 58 кг, одолев в финале представителя Туниса Мохамеда Джендуби со счётом 16:12. Обладателями бронзы стали кореец Янг Юн и россиянин Михаил Артамонов, который в поединке за третье место победил аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана со счётом 15:10. Эта медаль стала второй для команды Олимпийского комитета России.

Тхэквондо, до 49 кг, женщины

Представительница Таиланда Панипак Вонгпаттанакит завоевала золото, победив в финале испанку Адриану Сересо со счётом 11:10. Бронза досталась Абишаг Семберг из Израиля и Тияне Богданович из Сербии.

Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего) Китай - 3-0-1 (4) Италия - 1-1-0 (2) Япония - 1-1-0 (2) Южная Корея - 1-0-2 (3)