День #1 ⟩ Первые медали у Украины, Эстонии и россиян. Китай возглавил медальный зачёт
В субботу, 24 июля, на Летних Олимпийских играх в Токио разыграли 11 комплектов медалей в семи видах спорта.
В субботу, 24 июля, на Летних Олимпийских играх в Токио разыграли 11 комплектов медалей в семи видах спорта.
Стрельба из пневматической винтовки, 10 метров, женщины
24-летняя Анастасия Галашина завоевала первую награду российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Галашина набрала 251,1 балл и стала второй, уступив китаянке Цянь Ян, которая набрала 251,9 балл и установила олимпийский рекорд. Третье место заняла швейцарка Нина Кристен (230,6 баллов).
Тяжёлая атлетика, до 49 кг, женщины
Китаянка Чжихой Хо стала победительницей в соревнованиях по тяжёлой атлетике в весовой категории до 49 кг и принесла Китаю вторую золотую медаль на Олимпиаде-2020.
Китайская спортсменка в сумме показала результат 210 кг (94 кг в рывке + 116 кг в толчке), установив олимпийский рекорд. Серебро завоевала Чану Саихом Мирабаи из Индии (202 кг - 87+115), бронза досталась Винди Кантики Айсе из Индонезии (194 кг - 84+110).
Стрельба из пневматического пистолета, 10 метров, мужчины
Олимпийским чемпионом в этом виде спорта стал иранский спортсмен Джавад Форугхи, который в финале набрал 244,8 баллов. Серебряную медаль завоевал серб Дамир Микец (237,9), а бронза досталась китайцу Пан Вэю (217,6).
Велошоссе, групповая гонка, мужчины
Эквадорский велогонщик Ричард Карапас стал победителем шоссейной гонки на Олимпийских играх в Токио, преодолев дистанцию 234 км за 6 часов 5 минут 26 секунд. Вторым стал бельгиец Ваут ван Арт, третьим - словенец Тадей Погачар.
Стрельба из лука, смешанные команды
Ан Сан и Ким Чже Док из Южной Кореи завоевали золотые медали в миксте в стрельбе из лука. В финале южнокорейский коллектив со счётом 5:3 победил Габриэлу Шлёссер и Стива Вийлера из Нидерландов. Бронза досталась мексиканцам Алехандру Валенсии и Луису Альваресу.
Дзюдо, до 48 кг, женщины
20-летняя украинская дзюдоистка Дарья Белодед принесла Украине первую медаль на Олимпиаде-2020. В поединке за третье место украинка победила представительницу Израиля Ширу Ришони. Вторую бронзовую медаль в данной весовой категории завоевала Уранцэцэг Мунхбат из Монголии.
В финале дзюдоистка из Косово Дистрия Красники победила японку Фуну Тонаки.
Дзюдо, до 60 кг, мужчины
Японский дзюдоист Наохисо Такато выиграл золото Олимпийских игр, победив в решающем поединке представителя Китайского Тайбэя Ян Юн Вэя. Бронзу завоевали Елдос Сметов и Казахстана и Лука Мхеидзе из Франции.
Фехтование, шпага, женщины
Китайская шпажистка Сунь Ивэнь завоевала золотую медаль, победив в финале румынку Ану Марию Попеску со счётом 11:10. Эта медаль стала третьей золотой для сборной Китая на Играх-2020. В поединке за третье место эстонка Катрина Лехис завоевала бронзу, победив 19-летнюю россиянку Айзанат Муртазаеву со счётом 15:8.
Фехтование, сабля, мужчины
31-летний венгерский саблист Арон Силадьи стал трёхкратным олимпийским чемпионом, победив в финале итальянца Луиджи Самеле со счётом 15:7. Обладателем бронзовой награды стал представитель Южной Кореи Чун Хван Ким.
Тхэквондо, до 58 кг, мужчины
Итальянский тхэквондист Вито Деллаквила стал олимпийским чемпионом в категории до 58 кг, одолев в финале представителя Туниса Мохамеда Джендуби со счётом 16:12. Обладателями бронзы стали кореец Янг Юн и россиянин Михаил Артамонов, который в поединке за третье место победил аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана со счётом 15:10. Эта медаль стала второй для команды Олимпийского комитета России.
Тхэквондо, до 49 кг, женщины
Представительница Таиланда Панипак Вонгпаттанакит завоевала золото, победив в финале испанку Адриану Сересо со счётом 11:10. Бронза досталась Абишаг Семберг из Израиля и Тияне Богданович из Сербии.
Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего)
За ходом Олимпийских игр можно следить в разделе "Токио-2020" на RUS TVNET!