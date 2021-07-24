В Литве Covid-19 заразился еще 231 человек, в Эстонии - 106

Литва

За прошедшие сутки в Литве заражение Covid-19 подтверждено еще у 231 человека, но новых случаев связанных с вирусом смертей зарегистрировано не было, сообщает Департамент статистики.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей в Литве выросла до 57,3 случаев.

Минимум одну дозу вакцины от Covid-19 в Литве получили 1 348 185, в свою очередь курс вакцинации полностью завершили 1 206 916 человек.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 3084 теста на коронавирус, первичных позитивных результатов было 106, то есть 3,4 процента всех тестов.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев коронавируса в Харьюмаа - 26, в том числе 23 в Таллинне.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 68,6 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов составляет 1,9 процента тестов.

За сутки открыто 8 новых историй болезни Covid-19, на лечении в стационаре 21 пациент. Средний возраст госпитализированных 62 года. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 13, то есть 61,9 процента.