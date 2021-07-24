Эстония выделит Литве 100 км заградительной проволоки и три беспилотника

Министры обсудили ситуацию на литовско-белорусской границе и возможности помощи Литве. Министры подтвердили, что кризис не является обычным миграционным, сообщает Минобороны Эстонии. По словам Билотайте, это направленная на дестабилизацию Литвы и региона гибридная атака на Литву, на весь ЕС и его ценности.

Лаанет подчеркнул, что ситуация для Эстонии, Латвии, Литвы и Польши усугубляется тем, что в то же самое время в России и Беларуси набирают обороты крупные учения "Запад", основная деятельность которых направлена на Балтийский регион.

"Литва - наш близкий союзник, и наша задача - без промедления поддержать ее в этом кризисе, - сказал Лаанет, по словам которого в качестве первой меры Силы обороны выделят 100 километров заградительной проволоки, чтобы Литва могла ускорить укрепление своей границы. - Мы также готовы направить с 1 августа в Литву три беспилотника для улучшения ситуационной осведомленности на границе".

Помощь, которую Эстония оказывает безвозмездно, предоставляется по просьбе Литвы.

Министры отметили, что отправка беженцев организована государством и что этому есть конкретные доказательства - известны организующие миграцию предприятия и причастные к этому лица, и против них необходимо установить санкции ЕС.

Галерея: Лагерь мигрантов в Литве