Сб, 24.07.2021
Когда к нам поступают пожилые пациенты, они чаще всего утверждают, что кто-то им сказал, что им не нужна вакцина. Монта Маделане, инфектолог Службы эпиднадзора за инфекциями
Монта Маделане, инфектолог Службы эпиднадзора за инфекциями

В Даугавпилсе в результате ДТП погибла женщина-пешеход

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу в Даугавпилсе в результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина-пешеход, сообщает Государственная полиция.

Вчера утром на ул. Авеню в Даугавпилсе водитель автомобиля Audi A6 сбил женщину. Пострадавшая была доставлена в больницу, где от полученных травм скончалась.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 157 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 25 аварий были с пострадавшими.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения задержано 14 водителей, за превышение скорости оформлено 187 протоколов.

В целом за различные нарушения правил дорожного движения полиция в пятницу оформила 449 протоколов.


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