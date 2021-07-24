В Даугавпилсе в результате ДТП погибла женщина-пешеход

Вчера утром на ул. Авеню в Даугавпилсе водитель автомобиля Audi A6 сбил женщину. Пострадавшая была доставлена в больницу, где от полученных травм скончалась.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 157 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 25 аварий были с пострадавшими.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения задержано 14 водителей, за превышение скорости оформлено 187 протоколов.