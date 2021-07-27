Обслуживание необходимо не только вашему автомобилю или велосипеду, но и надежным помощникам по дому - электроприборам. Регулярно обслуживаемые, они потребляют меньше электроэнергии, служат дольше и эффективнее, поэтому - намного дружелюбнее для окружающей среды и вашего кошелька! Заполните тест и выясните, правильно ли обслуживаются электроприборы в вашем доме. Давайте, приступим к делу!