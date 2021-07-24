Видео ⟩ Организация, которая порабощала зависимых людей, продолжает свою работу в Латгале

Филиал организации Neatkarība Balt в Лаубере в настоящее время закрыт. Только через окно можно увидеть еду на столах. Возможно, эта пища стала единственным средством к существованию для кошек, которые провели почти неделю в этом замкнутом пространстве, но вскоре были освобождены полицией.

Видео: Фирма, которая порабощала зависимых людей, продолжает работать в филиале в Латгале

Глава администрации Лауберской волости Андрис Мистерс, также рассказал ReTV: "Был человек из ветеринарной службы, который поймал и увез этих кошек".

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Хотя здание приходской администрации находится всего в нескольких метрах, о том, что твориться за стенами здания никто не знал - людей, которые бывали здесь каждый день, в волости не замечали. Каждое утро проезжали автобусы, которые отвозили рабочих на работу.

Другой филиал находится в Риндзеле - там ворота тоже закрыты, внутри никого нет. Единственное, что здесь можно увидеть - надпись "Реабилитационный центр". Остались только домашние животные. В настоящее время Тукумский приют для животных позаботился о цыплятах и ​​свиньях. Об этом подробнее рассказывает представитель Тукумского приюта для животных Симона Грундуле:

"Полиция знает, что мы приезжаем сюда, кто-то даже приехал из Риги. Пока власти не решат, мы тем временем будем их кормить".

Между тем, совсем другая картина открывается на Латгальской стороне, возле Балви. Хотя оба вышеупомянутых знания закрыты, центр в Балви действует и в настоящее время. В нем насчитывается 45 жителей. А передаче ReTV удалось поговорить с руководителем организации Neatkarība Balt в Балви Линой Тарасовой: "Как говорится, мы не безразмерны. Есть и те, кто хотел бы приехать, но сейчас у нас заняты все места".