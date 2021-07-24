Фото ⟩ В Австралии тысячи людей протестуют против строгого карантинного режима

Участники акции бросали в полицейских пластиковые бутылки и горшки с уличными цветами. По итогам акции было составлено более 90 протоколов о нарушениях, под стражу взяли 57 участников протестов.

В Мельбурне тысячи демонстрантов прошли маршем по улицам города.

Галерея: Протесты в Австралии

Акции протеста, которые сами организаторы называют демонстрациями свободы, были анонсированы в социальных сетях.

"Проснись, Австралия!" и "Осушим болото!" - было написано на плакатах протестующих. Они также повторяли лозунги кампаний, проводимых за рубежом.

Подобные акции протеста запланированы и в других городах Австралии.

В Сиднее, столице Нового Южного Уэльса, с населением в пять миллионов человек, в субботу было зарегистрировано 163 новых случая заболевания Covid-19, а текущая вспышка заболеваний достигла почти 2000 человек.

В городе и окрестных районах действует жесткий карантин, жителям запрещено покидать свои дома без веских оснований и удаляться от места жительства более чем на 10 км.

Из-за ограничений растет общественное возмущение. Также общественность крайне недовольно из-за вакцин, которые консервативное правительство не может поставить в нужных количествах.

Только 11% населения были полностью вакцинированы.

"Несанкционированная акция протеста, в которой приняли участие более 1,5 тыс. человек, была прекращена в ходе полицейской операции в центральном деловом квартале города. Во время операции были арестованы несколько человек", - сообщили в полиции.