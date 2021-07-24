В шести городах Латвии проведут мониторинг сточных вод, чтобы остановить Covid-19

В настоящее время научный институт BIOR будет изучать наличие Covid-19 в шести городах Латвии (Рига, Юрмала, Лиепая, Елгава, Резекне и Валмиера), проводя постоянный мониторинг сточных вод.

SARS-CoV-2 может появиться в фекалиях в течение трех дней после болезни, говорит вирусолог из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне Тамар Кон. В свою очередь, симптомы, с которыми можно было бы обратиться к врачу появляются немного позже - через неделю-две.

Мониторинг сточных вод также улучшит тестирование и ответственные органы смогут быстрее реагировать в случае вспышки, устанавливая ограничения.

"Эти данные отражают и некоторым образом предупреждают определенные муниципалитеты о возможной вспышке Covid-19. Этот сигнал может быть передан в Центр профилактики и контроля заболеваний, чтобы привлечь больше внимания к конкретному муниципалитету", - рассказал руководитель BIOR Айвар Берзиньш.

Такое нововведение оценил и советник по экономическим вопросам Союза самоуправлений Латвии Айно Салминьш. Он объясняет, что это может помочь действовать быстрее - при необходимости закрыть школу или детский сад и проинформировать общественность.