Фото ⟩ Из-за наводнений и оползней в Индии продолжают гибнуть люди. По меньшей мере умерло 140 человек

Спасатели продолжают эвакуацию населения. Они доставили почти 85 000 человек из низменностей в укрытия.

В последние дни штат Махараштра переживает сильные дожди. Именно таких осадков там не было 40 лет. В некоторых районах за два дня количество осадков составляло от 40 до 60 сантиметров.

Полностью затоплено 50 деревень, сильные наводнения также произошли в столице штата Мумбаи. Также в нескольких государственных округах прошли грязевые оползни.

Многие реки вышли из берегов, а движение транспорта по-прежнему серьезно нарушено. Многие дома были смыты наводнением, а в некоторых районах население осталось изолированным от внешнего мира.

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В пятницу, 23 июля, власти Индии заявили, что больше всего погибших в двух штатах, там люди погибали в результате наводнений и оползней.

Оползень разрушил небольшую деревню Талиже к юго-востоку от Мумбаи. По данным агентства Reuters, там погибли по меньшей мере 42 человека.