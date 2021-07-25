Фото ⟩ Клава Кока: фотосессия для Playboy, дуэты с Моргенштерном, Niletto, Жуковым и вершины хит-парадов

Псевдоним "Кока" Клава придумала сама.

У нее есть музыкальное образование. С четырех лет она мечтала стать певицей. Даже в школе Клава оставляла автограф учителям, а над ней многие смеялись, и ей никто не верил. С 9 лет Клава даже пела в хоре, но не считает, что у нее есть какие-то выдающиеся данные. Мало кто знает, но девушка 10 лет пела в джаз-хоре.

"Есть голоса, которым от природы дано петь, а есть такие, как я", - сказала она на шоу Ивана Урганта.

Самое главное, по мнению Клавы, это вера и упорство.

На кастинге "Главная сцена" она исполнила песню "Странник" Ирины Аллегровой и "Сибирские морозы" Александра Кузьмина, но ее оригинальное прочтение не пришлось по вкусу членам жюри.

Как мы знаем, певица не сдалась и продолжила борьбу за свое место в шоу-бизнесе. Клава считает, что до мировой славы ей еще надо набраться опыта и встать на ноги.

В биографии девушки почти все вокальные конкурсы, которые проходили в России.

Но однажды ей подвернулся кастинг в Black Star. На этот раз Клава прошла. С 2015 года она стала подопечной музыкального лейбла Black Star.

По итогам кастинга #МолодаяКровь2015 новыми артиста лейбла Black Star стали Скруджи, Дана Соколова и Клавдия Кока

Этот лейбл она любит, потому что ей никогда ничего не указывали. Успех к ней пришел в конце 2019 года после выпуска дебютного альбома "Неприличное о личном". Кроме музыки, она занимается видеоблогами.

В интервью Алене Жигаловой в программе "Алена, блин!" Клава призналась, что в тот момент, когда проходил кастинг в Black Star, у нее был трудный этап и различные проблемы.

"Когда это произошло - это был самый тяжелый период в моей жизни. Именно тогда мне отказали во всех конкурсах, где только можно было" - сказала она.

Клаве пришлось нелегко, особенно когда надо было выходить на сцену телевизионного шоу, где Носков и Аллегрова говорили ей, что у нее нет таланта и она ничего не добьется. Кока решила пойти на кастинг Black Star. Он стоил 1000 рублей (примерно 12 евро). Это были последние деньги девушки. Она рискнула и пошла. Ее подписали.

Договор она читала, но какие-то особые моменты уточнила у лейбла.

Что касается того, что песни принадлежат лейблу, Клаву не смущает. Ей не жалко, если она уйдет, а песни останутся, ведь она может написать новые. Певица указала, что 90% своих песен она пишет сама. Ей кажется абсолютно адекватным то, что существует такая политика насчет прав лейбла. Ведь когда никому не известный артист приходит в него, продюсеры вкладывают деньги.

Она не знает, что будет дальше, но все происходящее пока ее устраивает, и в Black Star ей ничего не навязывают. Кстати, Клава Кока первая, кто стал заниматься в Black Star видеоблогингом.

Клава Кока сама пишет песни и смотрит потом, как на них реагирует публика.

Она понимает, что те песни, которые нравятся людям - это не особо сложные и глубокие композиции. Певица считает, что это связано с культурой.

"Музыка в нашей стране как аттракцион. Ты не погружаешься... Чем проще ты пишешь песни... это людям нравится. Чем менее ты паришься - это проще заходит", - объясняет она.

Что касается современной музыки, в которой обязательно присутствует мат, ее уже сложно представить иначе. Клава считает, что это началось с прихода волны хип-хопа. Раньше у нее была внутренняя цензура, когда она себя останавливала, чтобы не материться в песнях. В какой-то момент решила рискнуть, и это оправдало себя. Ее песни с нецензурной лексикой стали невероятно популярными.

Дуэт Клавы с Моргенштерном получился случайно.

Сначала она сделала кавер на его песню "Новый мерин", который артисту очень понравился, а потом прислала ему трек "Мне пох" и предложила записать дуэт. Он согласился и после записи на студии предложил идею клипа, в котором они будут целоваться. Поцелуи на видео сразу породили слухи о романе Клавы с провокационным рэпером. В СМИ даже появилась информация, что девушка ждет от него ребенка.

С Егором Кридом она активно общалась по работе. Девушка считает, что он много значит для нее. Да, она когда-то была в него влюблена, но сейчас они просто друзья. Конечно, поклонники и СМИ придумали, что Клава и от Крида ждет ребенка.

Фанаты говорят, что Клава делала аборт, но девушка подчеркивает, что никогда бы этого не сделала. "Конечно, я в своей жизни рожу - одного, парочку", - подытожила Кока. Фанаты уверены, что дождутся этого счастливого часа, и не одного.

Клава долгое время хранила при себе информацию о личной жизни, но недавно призналась поклонником о расставании с парнем.

Блондинка после дала интервью Лауре Джугелии, в котором призналась, что не ожидала от экс-возлюбленного того, что он заявит об из расставании публично. Она расценила это как предательство.

В своих социальных сетях Дима Гордей объявил о расставании с Клавой Кокой спустя два года отношений. Многие поклонники блогера и певицы были удивлены этой новости, так как пара никогда не афишировала свой роман.

"Для меня эта ситуация очень показательная. Это ранило меня… Он сделал худшее, что мог сделать", - считает Клава Кока.

Блогер сделал видео, в котором заявил о расставании с певицей:

"Я не знала о видео. Моя личная жизнь всегда остается для меня личной. То, что он сделал, это его ответственность, его решение. Правда, я не знаю, почему он принял его за нас обоих. Мне больно за этим всем смотреть. Не хочется верить, что это хайп. Но оно выглядит очень странно", - цитирует Клаву PeopleTalk.ru.

Она отметила, что они явную точку не ставили:

"У мужчины должна быть выдержка. Уж точно не кричать на всю планету о том, как плохо. Он всегда мне говорил, что для обычного человека горе - это горе, а для блогера - это контент. Но я не хочу говорить о нем плохо. Для меня это было показательно. Предательство? В какой-то степени. Кому он сделал лучше? Я не знаю. Наверное, он решил взять все свое за эти годы. Типо: "Смотрите, да, это было классно".

"Мне было больно, когда я увидела это", - подчеркнула она и закрыла эту тему.

Настоящим событием стала фотосессия Клавы для журнала Playboy.